| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鋒面來襲各地有雨 北台灣氣溫遽降10度
 首頁 > 財經

鴻海、和碩Q1營收 季減逾3成

2017-04-11

〔記者卓怡君／台北報導〕時序進入傳統淡季，蘋果兩大代工廠商鴻海（2317）與和碩（4938），首季合併營收均較上季滑落逾30%，不過3月合併營收卻是兩樣情，鴻海3月合併營收創下歷年同期新高，較上月與去年同期雙雙成長，和碩3月合併營收則是來到近10個月新低，出現月減與年減情況。

鴻海在三大產品線出貨成長帶動下，3月合併營收明顯回升，達3416.90億元，月增18.00%，年增0.61%，以IFRS來計算，3月合併營收為歷史同期新高，首季合併營收9766.02億元，為歷史同期次高，年增1.96%，季減30.40%。

鴻海表示，3月三大產品線出貨同步較上月成長，以通訊產品成長最為強勁，其次為電腦、消費性電子產品。

和碩淡季效應顯現，3月合併營收742.91億元，月減1.25%，年減16.74%，創近10個月新低，首季合併營收2386.70億元，季減33.79%，年減6.91%。

和碩看好未來出貨動能，今年預計投入4億至4.5億美元進行擴產，並提高自動化，和碩執行長廖賜政日前在法說會表示，和碩在新產品與新客戶帶動下，今年將重新恢復成長，全年營收將年增5-10%。

廣告
  • 鴻海Q1營收季減逾3成（資料照）

    鴻海Q1營收季減逾3成（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 和碩
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：鴻海、和碩Q1營收 季減逾3成


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.