鴻海、和碩Q1營收 季減逾3成

2017-04-11

〔記者卓怡君／台北報導〕時序進入傳統淡季，蘋果兩大代工廠商鴻海（2317）與和碩（4938），首季合併營收均較上季滑落逾30%，不過3月合併營收卻是兩樣情，鴻海3月合併營收創下歷年同期新高，較上月與去年同期雙雙成長，和碩3月合併營收則是來到近10個月新低，出現月減與年減情況。

鴻海在三大產品線出貨成長帶動下，3月合併營收明顯回升，達3416.90億元，月增18.00%，年增0.61%，以IFRS來計算，3月合併營收為歷史同期新高，首季合併營收9766.02億元，為歷史同期次高，年增1.96%，季減30.40%。

鴻海表示，3月三大產品線出貨同步較上月成長，以通訊產品成長最為強勁，其次為電腦、消費性電子產品。

和碩淡季效應顯現，3月合併營收742.91億元，月減1.25%，年減16.74%，創近10個月新低，首季合併營收2386.70億元，季減33.79%，年減6.91%。

和碩看好未來出貨動能，今年預計投入4億至4.5億美元進行擴產，並提高自動化，和碩執行長廖賜政日前在法說會表示，和碩在新產品與新客戶帶動下，今年將重新恢復成長，全年營收將年增5-10%。