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華碩3月營收月增41% Q2淡季

2017-04-11

〔記者卓怡君／台北報導〕華碩（2357）3月集團合併營收451億元，月增41%，年減7%，3月品牌營收416億元，月增46%，年減8%，合計第一季集團營收1082億元，季減14%，年減9%，第一季品牌營收982億元，季減16%，年減11%，符合法人預期950-1000億元營收區間。

華碩表示，持穩經營的策略方向，在第一季執行應屬得宜，面臨零組件漲價及匯率波動的壓力，審慎因應市場變動後，仍達成穩定業績。觀察第一季營運狀況，歐洲及中國市場的電腦需求略有雜音，雖華碩調整產品組合，加速擴展電競筆電、超輕薄筆電等機種出貨比重，帶動筆電平均售價上升，但整體筆電出貨量受市場衰退影響，仍較去年同期下降；在智慧型手機部分，延續Zenfone上市後的出貨動能，第一季手機出貨量約與去年同期持平。

法人觀察，第二季將進入電腦產業淡季，華碩智慧型手機接近產品大循環的交替期，加上零組件價格持續上漲的壓力，第二季淡季效應明顯，可能為華碩全年的營運低點，需保守看待，後續可觀察接近年中時，季節性需求回溫及新品拉貨的效應，能否帶動營收趨勢向上表現。

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  • 華碩3月營收月增41%（資料照）

    華碩3月營收月增41%（資料照）

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標題：華碩3月營收月增41% Q2淡季


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