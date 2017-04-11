台塑四寶Q1獲利無成長

2017-04-11

〔記者陳永吉／台北報導〕首季匯損差很大！台塑四寶昨天公布首季獲利，四家公司合併稅後淨利為557.67億元，不過合計匯損金額也逾85億元，首季平均每家匯損超過20億元，成為首季台塑四寶獲利無法成長的主要原因。

台塑四寶去年第四季因為有南亞（1303）及旗下子公司處分轉投資華亞科的業外收益達160億元，使得去年台塑四寶第四季稅後淨利達717億元，創下2008年以來單季獲利新高紀錄，今年首季沒有華亞科的業外收益加上匯損，導致首季獲利較去年第四季衰退達22%。

台塑化獲利居首

台塑四寶首季獲利仍以台塑化（6505）居首，主要是今年首季油品平均售價比去年第四季增加5.8美元／桶，只是受到匯損26億元影響，台塑化自結首季稅後利益226.1億元，首季小幅衰退，單季每股稅後盈餘為2.37元。

台化（1326）自結首季稅後淨利117億元，每股稅後盈餘2元排行第二，比去年第四季的1.51元及去年首季的1.16元皆明顯增加，主要是石化品與原料成本利差拉大，公司本業獲利成長，惟匯損逾21億元。

台塑（1301）首季合併稅後利益98億元，比去年第四季減少21億元，每股稅後盈餘1.55元，不過本業營業利益54億元，年增26億元，成長90.5%，創歷史次高，還比去年第四季小幅增加，但受匯損近17億元以及業外收益減少影響，導致獲利呈現季衰退。

南亞首季稅後利益為108.5億元 ，每股稅後盈餘1.37元，本業明顯較去年第四季成長，因此營業利益季增114%。

展望第二季，台塑四寶維持審慎樂觀態度，其中台塑化估計開工狀況跟首季一樣，台塑則表示為旺季，開工率將達90%，超過首季的88%；台化力求維持平穩；南亞第二季營收可望小幅成長。