元太、SONY半導體合資 擴展電子紙版圖

2017-04-11

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠Eink元太（8069）將與日本Sony子公司Sony半導體解決方案公司（Sony Semiconductor Solutions Corporation）於4月分別在台灣與日本成立一家資本額約4億2000萬元的合資公司，由元太總經理李政昊擔任董事長，未來將規劃、設計、研發、製造、銷售、經銷與授權電子紙顯示器相關產品及應用，並為系統夥伴提供整合平台服務。

元太指出，這家合資公司實收資本額為4億2000萬元，元太將透過子公司永餘投資、達意科技與Sony半導體公司持有合資公司約7成股權，是此合資公司主要的兩大股東，其餘3成股權則由專門投資新創公司的創投公司所持有，預計該合資公司4月在台灣登記，並在日本設立分公司，一旦相關法規通過，就會開始營運。

合資公司的董事會，將包括元太及Sony半導體公司指派的成員，現任Sony半導體公司代表取締役社長清水照士（Terushi Shimizu）將出任董事，董事長職務則由李政昊擔任。

李政昊表示，在元太與Sony的強大支援、合作下，相信能讓合資公司的業務快速開展。

除了提供電子紙產品及應用之外，合資公司還將與合作夥伴公司為各類型業務領域開發電子紙相關的服務和解決方案。合資公司將重新定義傳統的文件作業流程，從而創建新的電子紙市場。合資公司認為，電子紙顯示器未來將成為在社會基礎建設中發揮高度價值的重要工具。

Sony自2004年起，即開始銷售採用Eink電子紙技術的產品，新成立的合資公司，將結合元太在電子紙的研發實力與製造技術，以及Sony在產品開發與行銷上的專業，擴展電子紙產品應用市場。