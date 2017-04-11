元太、SONY半導體合資 擴展電子紙版圖
2017-04-11
〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠Eink元太（8069）將與日本Sony子公司Sony半導體解決方案公司（Sony Semiconductor Solutions Corporation）於4月分別在台灣與日本成立一家資本額約4億2000萬元的合資公司，由元太總經理李政昊擔任董事長，未來將規劃、設計、研發、製造、銷售、經銷與授權電子紙顯示器相關產品及應用，並為系統夥伴提供整合平台服務。
元太指出，這家合資公司實收資本額為4億2000萬元，元太將透過子公司永餘投資、達意科技與Sony半導體公司持有合資公司約7成股權，是此合資公司主要的兩大股東，其餘3成股權則由專門投資新創公司的創投公司所持有，預計該合資公司4月在台灣登記，並在日本設立分公司，一旦相關法規通過，就會開始營運。
合資公司的董事會，將包括元太及Sony半導體公司指派的成員，現任Sony半導體公司代表取締役社長清水照士（Terushi Shimizu）將出任董事，董事長職務則由李政昊擔任。
李政昊表示，在元太與Sony的強大支援、合作下，相信能讓合資公司的業務快速開展。
除了提供電子紙產品及應用之外，合資公司還將與合作夥伴公司為各類型業務領域開發電子紙相關的服務和解決方案。合資公司將重新定義傳統的文件作業流程，從而創建新的電子紙市場。合資公司認為，電子紙顯示器未來將成為在社會基礎建設中發揮高度價值的重要工具。
Sony自2004年起，即開始銷售採用Eink電子紙技術的產品，新成立的合資公司，將結合元太在電子紙的研發實力與製造技術，以及Sony在產品開發與行銷上的專業，擴展電子紙產品應用市場。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 元太
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 機車猛撞小客車 高中生遭安全帽帶割喉 急救中
- 批新加坡是金絲雀 星國學者看法兩極
- 323佔政院案》審判長：馬欲強行通過服貿 才引發抗爭
- 生意遍全台 檢警抄淫窟扣名車
- 民宅設光電板 東縣祭補助
- 第40屆吳三連獎開始徵件
- 在網拍留言板罵髒話 不算公開不起訴
- 興大改建教職員宿舍 增建男宿
- 法部︰司院法律提案權 應劃歸法部
- 滑冰》日花滑冰后淺田真央閃電引退
- 神奇雷射武器 美軍逼近實用化
- 宋紀妍錶襯雷達 優雅輕盈
- 社論》這樣的幸福
- 〈愛情塔羅牌〉無懼犧牲 敢愛敢當
- 剷除北韓核威脅 美拉中背書
- 昨熱到用電量飆破表 今降溫有雷雨
- 國人1年吞的胃藥 可疊成1600棟101
- 四月限定「紅地毯」 竹塘木棉花開了
- 《謠言終結站》遊民每月爽領31000？ 北市府︰根本沒補助
- 《謠言終結站》癲癇發作 掐人中沒有用
- 投縣食安自治條例 擬嚴管核災區食品
- 歹徒校園開槍 美國小學驚傳死傷
- 鋒面來襲各地有雨 北台灣氣溫降10度
- 〈生活大補帖〉啥米？ 你家沒冰箱
- 交長擬推台鐵分級收費 學者：恐壓縮衝擊運量
- 鐵道電動小火車 9月天送埤站復駛
- 配合拓寬 新城漁場街擬改單向道
- 台商澳洲翻車 1死14傷
- 預告回歸 Uber改租賃車重啟營運
- 洗腎導管鬆脫害命 粗心護理師判刑定讞
- 威力彩》頭獎連16摃
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉民進黨不能只像狗一樣叫叫
- 台電風力機組施工 龍門村民抗爭阻擋
- 李妻向蔡政府喊話 盼國家為人民做些什麼
- 張育成連轟3場 2A四割男
- 前瞻計畫被「排擠」？ 柯：沒內線、沒辦法
- 長鬃山羊突跳出 撞倒重機無蹤影
- 剷除貓屍林 芳苑機槍堡重見天日
- 自由廣場》這一堂魚翅課
- A19桃園體育園區站 連接棒球場
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：元太、SONY半導體合資 擴展電子紙版圖
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分