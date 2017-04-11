28奈米製程 台積電市占66.7%

2017-04-11

〔記者洪友芳／新竹報導〕中國本土晶圓代工廠最先進製程為28奈米，中芯國際與華力微電子今年積極衝刺與佈局，但面臨技術、人才、市場上的直接競爭壓力，市占率仍微小，台積電（2330）產能市占率高達66.7%，遙遙領先同業，也是推升今年營運成長的主要製程。

TrendForce旗下拓墣產業研究院指出，中國本土純晶圓代工廠商目前最先進的量產製程為28奈米，根據統計，中芯國際28奈米晶圓產品去年的年晶圓產能全球占比不足1%，與28奈米製程市占率分別為66.7%、16.1%、8.4%的前三大純晶圓代工廠商台積電、格羅方德、聯電仍有較大差距。

中芯國際預估，28奈米以下製程會是2017年中芯的成長動能之一，預期2017年底28奈米以下製程將占公司營收比重達到7%~9%，但拓墣認為，中芯偏向中低端的28奈米Ploy/SiON技術，高階的28奈米HKMG製程涉足並不深；華力微電子雖已為聯發科試產28奈米行動通訊晶片，但與量產仍有一段距離，還無法估算市占率。

拓墣指出，未來隨著各外資廠商在中國新廠落成投產，本土晶圓代工廠在技術、人才、市場等方面資源，將面臨直接競爭壓力。反觀台積電量產28奈米製程已超過6年，且提供客戶不同性價比的製程版本，市占率仍居高不下，公司預期是推升今年營運成長主要製程之一。