國際現場》Google投資樂金1兆韓元
2017-04-11
〔編譯盧永山／綜合報導〕根據南韓ETNews報導，Google將向樂金顯示器公司（LG Display）投資1兆韓元（8.76億美元），以協助樂金顯示器提高可彎曲OLED螢幕的產能。這筆交易將使Google的下一代Pixel智慧手機能獲得穩定的OLED螢幕來源，也能協助樂金顯示器降低資本支出。
報導說，有關投資額度和供貨協議可能隨著2家公司的談判而提高。樂金顯示器正在評估Google的開價，但1兆韓元應足以讓樂金顯示器開另一條OLED生產線。報導也說，Google並未開出對於OLED螢幕的規格。
樂金顯示器目前對蘋果智慧錶和樂金智慧錶提供小尺寸的可彎曲OLED面板，但目前並無能立即生產智慧手機所需的OLED面板。該公司正在開2條生產線，E5線可能會在今年下半年開始量產，E6線則在明年。
Google是在去年推出配備OLED螢幕的Pixel手機，但一直面臨OLED螢幕供貨不穩的問題。
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