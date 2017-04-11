中國海航蛇吞象 資金來源引質疑

2017-04-11

〔編譯王惠慧／綜合報導〕海航集團收購案再添一筆！中國海航集團週日宣布，將以10億美元收購新加坡物流業者CWT，該集團在2年多來敲定的海外併購金額超過400億美元。

CWT於聲明中表示，海航集團提出以每股2.33新加坡元，現金收購CWT全部已發行股份，以此價格計算，這起交易金額約價值13.98億新加坡元；CWT為一家在新加坡註冊成立的上市公司，公司提供物流服務、商品行銷、金融服務及工程服務。

CWT業務範圍擴及90多個國家，其中金融服務主要在中國、新加坡及北美，而工程服務分部則主要在新加坡營運；海航表示，此樁收購案將可讓公司觸角遍及全球，更加良好地實現中國「一帶一路」的政策。

英國《金融時報》指出，此舉讓海航集團成為龐大的控股集團，資產橫跨旅遊、酒店、航空公司、金融服務、房地產及物流業，此舉嚇壞了海外銀行家及對中國進行長期觀察的專家，他們擔憂海航的迅速擴張，並質疑該集團的資金來源，另一方面，中國政府正在極力阻止資金外流，但海航向外擴張的動作卻不減反增。

報導指出，海航今年以來已開始進行的收購談判就超過十幾件，包括收購瑞士機場零售商Dufry的部分股權、「富比世」雜誌發行商「富比世媒體」（Forbes Media）的控股權等。

海航集團幾起金額較大的收購案皆發生在去年，包括以100億美元收購美國大型金融企業CIT集團的飛機租賃業務、以65億美元收購希爾頓酒店集團25%股權，並以60億美元收購美國最大科技產品經銷商英邁國際（Ingram Micro）等。

海航在購地、買房方面也是不手軟，去年旗下海航實業以天價88.4億港元，標下九龍啟德發展區一處住宅地，上個月底又以22.1億美元高價，收購紐約曼哈頓公園大道245號辦公大樓。

報導也引述與海航關係密切的人士，表示海航是相當自律的買家，會在有發展性的領域挑選收購目標，且並不是不計代價購入。一名曾在海航工作的人士指出，每個人都以為海航渴望購買海外資產，因此每次都會多付錢，但事實上，海航非常謹慎，「他們不會做這種事（多付錢），這不是中國人會做的事。」