中國海航蛇吞象 資金來源引質疑
〔編譯王惠慧／綜合報導〕海航集團收購案再添一筆！中國海航集團週日宣布，將以10億美元收購新加坡物流業者CWT，該集團在2年多來敲定的海外併購金額超過400億美元。
CWT於聲明中表示，海航集團提出以每股2.33新加坡元，現金收購CWT全部已發行股份，以此價格計算，這起交易金額約價值13.98億新加坡元；CWT為一家在新加坡註冊成立的上市公司，公司提供物流服務、商品行銷、金融服務及工程服務。
CWT業務範圍擴及90多個國家，其中金融服務主要在中國、新加坡及北美，而工程服務分部則主要在新加坡營運；海航表示，此樁收購案將可讓公司觸角遍及全球，更加良好地實現中國「一帶一路」的政策。
英國《金融時報》指出，此舉讓海航集團成為龐大的控股集團，資產橫跨旅遊、酒店、航空公司、金融服務、房地產及物流業，此舉嚇壞了海外銀行家及對中國進行長期觀察的專家，他們擔憂海航的迅速擴張，並質疑該集團的資金來源，另一方面，中國政府正在極力阻止資金外流，但海航向外擴張的動作卻不減反增。
報導指出，海航今年以來已開始進行的收購談判就超過十幾件，包括收購瑞士機場零售商Dufry的部分股權、「富比世」雜誌發行商「富比世媒體」（Forbes Media）的控股權等。
海航集團幾起金額較大的收購案皆發生在去年，包括以100億美元收購美國大型金融企業CIT集團的飛機租賃業務、以65億美元收購希爾頓酒店集團25%股權，並以60億美元收購美國最大科技產品經銷商英邁國際（Ingram Micro）等。
海航在購地、買房方面也是不手軟，去年旗下海航實業以天價88.4億港元，標下九龍啟德發展區一處住宅地，上個月底又以22.1億美元高價，收購紐約曼哈頓公園大道245號辦公大樓。
報導也引述與海航關係密切的人士，表示海航是相當自律的買家，會在有發展性的領域挑選收購目標，且並不是不計代價購入。一名曾在海航工作的人士指出，每個人都以為海航渴望購買海外資產，因此每次都會多付錢，但事實上，海航非常謹慎，「他們不會做這種事（多付錢），這不是中國人會做的事。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 機車猛撞小客車 高中生遭安全帽帶割喉 急救中
- 批新加坡是金絲雀 星國學者看法兩極
- 323佔政院案》審判長：馬欲強行通過服貿 才引發抗爭
- 生意遍全台 檢警抄淫窟扣名車
- 民宅設光電板 東縣祭補助
- 第40屆吳三連獎開始徵件
- 在網拍留言板罵髒話 不算公開不起訴
- 興大改建教職員宿舍 增建男宿
- 法部︰司院法律提案權 應劃歸法部
- 滑冰》日花滑冰后淺田真央閃電引退
- 神奇雷射武器 美軍逼近實用化
- 宋紀妍錶襯雷達 優雅輕盈
- 社論》這樣的幸福
- 〈愛情塔羅牌〉無懼犧牲 敢愛敢當
- 剷除北韓核威脅 美拉中背書
- 昨熱到用電量飆破表 今降溫有雷雨
- 國人1年吞的胃藥 可疊成1600棟101
- 四月限定「紅地毯」 竹塘木棉花開了
- 《謠言終結站》遊民每月爽領31000？ 北市府︰根本沒補助
- 《謠言終結站》癲癇發作 掐人中沒有用
- 投縣食安自治條例 擬嚴管核災區食品
- 歹徒校園開槍 美國小學驚傳死傷
- 鋒面來襲各地有雨 北台灣氣溫降10度
- 〈生活大補帖〉啥米？ 你家沒冰箱
- 交長擬推台鐵分級收費 學者：恐壓縮衝擊運量
- 鐵道電動小火車 9月天送埤站復駛
- 配合拓寬 新城漁場街擬改單向道
- 台商澳洲翻車 1死14傷
- 預告回歸 Uber改租賃車重啟營運
- 洗腎導管鬆脫害命 粗心護理師判刑定讞
- 威力彩》頭獎連16摃
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉民進黨不能只像狗一樣叫叫
- 台電風力機組施工 龍門村民抗爭阻擋
- 李妻向蔡政府喊話 盼國家為人民做些什麼
- 張育成連轟3場 2A四割男
- 前瞻計畫被「排擠」？ 柯：沒內線、沒辦法
- 長鬃山羊突跳出 撞倒重機無蹤影
- 剷除貓屍林 芳苑機槍堡重見天日
- 自由廣場》這一堂魚翅課
- A19桃園體育園區站 連接棒球場
標題：中國海航蛇吞象 資金來源引質疑
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email