美升息？聯準會成員有雜音

2017-04-11

〔編譯盧永山／綜合報導〕聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，美國3月非農業新增就業人數略低於預期，顯示美國經濟並未如外界所想的那樣強勁，重申聯準會（Fed）無須急著升息。

美國勞工部上週五公布的數據顯示，美國3月非農業新增就業人數僅9.8萬人，低於市場預期的18萬人，創去年5月以來最低，1和2月非農業新增就業人數合計下修3.8萬人；3月失業率降至4.5%，為2007年5月以來最低。針對3月非農業新增就業人數大減，市場人士指出，可能與暴風雪天氣有關。

布拉德表示，整體就業市場增速放緩，這早已在 Fed的預期之內，並不讓人意外，同時第1季GDP數據也比較弱，這2項指標顯示，今年美國經濟成長率大約只有2%。他認為美國正處於低成長、低生產力的狀態，且在可預見的未來可能都維持這種情況，因此Fed無須急著升息。

但目前市場主流意見仍然認為，今年Fed的升息幅度可能達3碼。高盛首席經濟學家哈特休斯（ Jan Hatzius）最近發布報告指出， Fed 6月升息的機率增至70%，因美國失業率正持續下滑，而薪資成長速度依然樂觀。高盛認為，目前美國經濟體質依然符合全年升息 3 碼的條件。

布拉德指出，對美國未來的經濟而言，Fed縮減目前高達4.5兆美元資產負債表的效果，或許會比升息還要來得更好，4.5兆美元資產負債表已超過市場認為的合理水準，希望能降到2兆美元左右。此外，布拉德強調，川普政府的財政或稅務改革，要到明年以後才可能影響美國經濟前景。