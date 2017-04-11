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Fed擬縮減資產負債表 台韓股債罩烏雲

2017-04-11

〔編譯王惠慧／綜合報導〕彭博報導，美國聯準會（Fed）官員擬著手縮減資產負債表的舉動，將對亞洲新興市場如南韓和台灣的股、債市帶來負面影響，且關鍵指標並非縮表速度，而是美國10年期公債殖利率的走勢。

「今年晚些時候開始」

聯邦公開市場委員會（FOMC）3月政策例會的會議紀錄顯示，多數政策官員支持在今年晚些時候開始，縮減規模達4.5兆美元的資產負債表；彭博報導指出，過去10年來，亞洲新興市場為Fed鉅額資產負債表的最大受惠者，因此即將到來的「縮表」動作，對南韓和台灣的股、債市而言，將是一大壞消息。

10年期公債利率是指標

報導指出，若美國10年期公債殖利率持續低於3%，投資人可能仍認為，投資美國以外的海外資產仍具高報酬率；上一次10年期公債殖利率達到3%為2014年時，前聯準會主席柏南克（Ben Bernanke）表示將停止量化寬鬆（QE）購債計畫的幾個月後。

駐新加坡的施羅德投資管理公司亞洲固定收益主管狄梅洛（Rajeev De Mello）表示，「10年期公債殖利率的曲線將更為陡峭，也將進一步影響到亞洲國家的公債殖利率。」

不過，他也表示，不認為Fed官員將縮表的說法，會帶給市場很長時間的動盪，因為投資人仍對亞洲市場充滿興趣。

美國10年期公債殖利率在2月一度升至2.63%，但今年亞洲新興市場仍吸引了400多億美元的資金投入股、債市。今年以來，除了菲律賓披索以外的亞幣皆上漲，而在債市方面，除了中國和印度之外，其餘亞洲國家也表現優異。

亞洲製造業鼓舞人心

富達、法國巴黎投資認為Fed上述減少市場支撐的作法是一種正向的指標，顯示美國和全球經濟正在成長；富達固定收益投資組合經理柯林斯（Bryan Collins）指出，整體而言，亞洲和新興市場在製造業的表現相當「鼓舞人心」，他表示，只要貨幣政策仍維持寬鬆，Fed縮表的影響將微乎其微。

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  • 彭博報導，美國聯準會（Fed）官員擬著手縮減資產負債表的舉動，將對亞洲新興市場如南韓和台灣的股、債市帶來負面影響。（路透）

    彭博報導，美國聯準會（Fed）官員擬著手縮減資產負債表的舉動，將對亞洲新興市場如南韓和台灣的股、債市帶來負面影響。（路透）

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