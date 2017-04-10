書劍集》走出美國升息的迷宮

2017-04-10

◎歐陽書劍

古希臘神話中凶暴的米諾斯國王有一座迷宮，一旦入內就無法走出，均被牛首人身怪物所害，過去各國央行的貨幣政策也像迷宮，神秘而難預測；不過隨著經濟走穩，近幾年美國聯準會的決策方式趨於透明有序，旁觀者像近視的人戴上度數不足的眼鏡，即使還是看不清楚，但已依稀可見輪廓晃動。

聯準會上週公布三月中旬聯邦公開市場委員會（FOMC）的會議紀錄，大多數委員認為若經濟如預期發展，則應漸進調升聯邦基金利率，且在今年就應改變債券再投資政策，收回到期債券本金，縮減持有的債券規模。消息一出驚動全球金融市場，擔心利率進一步走高；金融市場的波動特性，在反映貨幣政策的風吹草動上再度表露無遺。

雖然前聯準會主席葛林斯潘（Alan Greenspan）二○○六年卸任後，繼任的柏南克（Ben Bernanke）及葉倫（Janet Yellen）均致力於決策透明化及市場溝通，尤其是最近幾年，包括二○一四年停止量化寬鬆增購債券政策及二○一五年中開始升息，大致依循聯準會事先揭露方向，不過金融市場容易捕風捉影，過程中專家的幻覺與錯覺，透過各種管道傳播，使市場波動加劇，遮掩了聯準會的溝通效果。

三月十五日葉倫在FOMC的會後記者會中，就清楚傳達了幾個訊息。聯邦基金利率雖然位處歷史低點，但受生產力無法加速成長及人口老化等因素影響，均衡利率已向下調整，因此，為維持經濟穩定成長的聯邦基金利率也相對較低，即使為了穩定物價而調高政策利率，也不會如過去經常維持在三％，甚至五％以上。

聯準會揭露的訊息是政策利率將持續調升，聯邦基金利率今、明兩年可能各再調升二或三碼，後年則是三至四碼，而所持債券也將在適當時機緊縮，因為量化寬鬆被聯準會視為非傳統的政策工具，傳遞的訊息不若短期政策利率的升降明確，且其對經濟的作用較不明朗，退場時機雖在討論中，不過未形成決策。

FOMC在二○一四年九月發布的政策正常化原則及計畫，就已鋪設出脫債券的條件及步驟，聯準會基調未改，就如葉倫指出，會在適當時機減持債券，至於何謂適當時機？是屬質化而非量化的條件，不是指聯邦資金利率達到某一特定值才開始行動，而是要在對未來經濟有正面展望，不必太過擔心經濟下行風險，以可預期的方式降低持債金額。

美國聯邦準備體系的資產負債規模，由金融海嘯前約九千億美元，在二○一四年後維持在四．五兆美元左右，資產面主要為各式債券，目前國庫券約二．五兆美元，抵押債券近一．八兆美元，負債面則是流通在外現金及銀行的準備金，流通的紙鈔穩定成長，接近一．五兆美元，近幾年成長了五十％。

前聯準會主席柏南克今年元月就曾建議聯準會不必急著出脫債券，因為隨著美國經濟規模擴大，現金需求增加，資產自然也相應提高，而且一旦債券減持行動開始，最好不要再逆向操作，使市場莫衷一是。葉倫的聯準會，這一次訊息則更清楚，美國經濟穩健成長中，FOMC升息或縮減聯邦準備體系的資產負債規模均勢在必行，但速度不會太快。

在金融市場上有各類參與者，聯準會想要起定錨作用並不容易，只是其他國家的中央銀行決策，更受美國牽制。美國財政部預計本週將出版的「美國主要貿易對手國之外匯政策」（Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the US）報告，監控他國利用匯率操控取得商品競爭優勢，使部分國家同時面對升值、升息壓力。即使不戴上眼鏡，也能看出來者不善。