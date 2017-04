書劍集》走出美國升息的迷宮

2017-04-10

◎歐陽書劍

古希臘神話中凶暴的米諾斯國王有一座迷宮,一旦入內就無法走出,均被牛首人身怪物所害,過去各國央行的貨幣政策也像迷宮,神秘而難預測;不過隨著經濟走穩,近幾年美國聯準會的決策方式趨於透明有序,旁觀者像近視的人戴上度數不足的眼鏡,即使還是看不清楚,但已依稀可見輪廓晃動。

聯準會上週公布三月中旬聯邦公開市場委員會(FOMC)的會議紀錄,大多數委員認為若經濟如預期發展,則應漸進調升聯邦基金利率,且在今年就應改變債券再投資政策,收回到期債券本金,縮減持有的債券規模。消息一出驚動全球金融市場,擔心利率進一步走高;金融市場的波動特性,在反映貨幣政策的風吹草動上再度表露無遺。

雖然前聯準會主席葛林斯潘(Alan Greenspan)二○○六年卸任後,繼任的柏南克(Ben Bernanke)及葉倫(Janet Yellen)均致力於決策透明化及市場溝通,尤其是最近幾年,包括二○一四年停止量化寬鬆增購債券政策及二○一五年中開始升息,大致依循聯準會事先揭露方向,不過金融市場容易捕風捉影,過程中專家的幻覺與錯覺,透過各種管道傳播,使市場波動加劇,遮掩了聯準會的溝通效果。

三月十五日葉倫在FOMC的會後記者會中,就清楚傳達了幾個訊息。聯邦基金利率雖然位處歷史低點,但受生產力無法加速成長及人口老化等因素影響,均衡利率已向下調整,因此,為維持經濟穩定成長的聯邦基金利率也相對較低,即使為了穩定物價而調高政策利率,也不會如過去經常維持在三%,甚至五%以上。

聯準會揭露的訊息是政策利率將持續調升,聯邦基金利率今、明兩年可能各再調升二或三碼,後年則是三至四碼,而所持債券也將在適當時機緊縮,因為量化寬鬆被聯準會視為非傳統的政策工具,傳遞的訊息不若短期政策利率的升降明確,且其對經濟的作用較不明朗,退場時機雖在討論中,不過未形成決策。

FOMC在二○一四年九月發布的政策正常化原則及計畫,就已鋪設出脫債券的條件及步驟,聯準會基調未改,就如葉倫指出,會在適當時機減持債券,至於何謂適當時機?是屬質化而非量化的條件,不是指聯邦資金利率達到某一特定值才開始行動,而是要在對未來經濟有正面展望,不必太過擔心經濟下行風險,以可預期的方式降低持債金額。

美國聯邦準備體系的資產負債規模,由金融海嘯前約九千億美元,在二○一四年後維持在四.五兆美元左右,資產面主要為各式債券,目前國庫券約二.五兆美元,抵押債券近一.八兆美元,負債面則是流通在外現金及銀行的準備金,流通的紙鈔穩定成長,接近一.五兆美元,近幾年成長了五十%。

前聯準會主席柏南克今年元月就曾建議聯準會不必急著出脫債券,因為隨著美國經濟規模擴大,現金需求增加,資產自然也相應提高,而且一旦債券減持行動開始,最好不要再逆向操作,使市場莫衷一是。葉倫的聯準會,這一次訊息則更清楚,美國經濟穩健成長中,FOMC升息或縮減聯邦準備體系的資產負債規模均勢在必行,但速度不會太快。

在金融市場上有各類參與者,聯準會想要起定錨作用並不容易,只是其他國家的中央銀行決策,更受美國牽制。美國財政部預計本週將出版的「美國主要貿易對手國之外匯政策」(Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the US)報告,監控他國利用匯率操控取得商品競爭優勢,使部分國家同時面對升值、升息壓力。即使不戴上眼鏡,也能看出來者不善。