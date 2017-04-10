三寶貸放案有瑕疵 金管會將罰永豐金
2017-04-10
〔記者王孟倫／台北報導〕去年底永豐金控遭員工檢舉涉及對三寶建設超貸，經金管會調查，確認其授信過程有瑕疵，確定將予以開罰，本週二將公布懲處結果；此外，上週五永豐金又遭檢舉，前財務主管無預警遭到調職，金管會表示，已掌握此事訊息，等收到陳情函後，會依照程序處理。
「三寶案」是永豐金遭爆料檢舉，旗下的租賃子公司轉投資的海外公司、也就是孫公司，貸款給三寶建設董事長李俊傑的私人投資公司，涉有超貸問題；檢舉函指出，永豐金對其貸款，有擔保十九．八四億元、無擔保貸款高達二十．四五億元，要求金管會追查。
永豐金則稱，貸款是由租賃公司承作、並非銀行，由於租賃公司業務異於銀行，可以收取較銀行為高的風險溢酬；在債權維護上，該筆貸款已取得多樣化擔保品組合，按租賃業採行的「市值擔保率」已達八十五％，並無超貸問題。
金管會銀行局官員表示，此案今年初檢查局已完成金檢，認定授信過程確有瑕疵，並送交銀行局處理；在約談永豐金相關人員陳述意見後，決定將在本週二開罰。
另，上週五永豐金又遭檢舉，指永豐金及子公司多位財務主管因堅持對「疑似不當交易」調查，反遭無預警解職、甚至逼退。根據銀行局官員掌握訊息，此應為財務主管遭調職、而非解職；至於是否涉及輝山乳業案，才導致財務主管遭調職，官員說，因為尚未正式收到該陳情函，將等收到後，立即依內部程序展開調查。
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