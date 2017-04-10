大同智慧電表搶單 立委批台電包庇

2017-04-10

不良率達1.8％ 其他家廠商的3倍

〔記者黃佩君／台北報導〕政府力推智慧電表，預計今年要達到二十萬戶、二○一八年百萬戶；但目前高調宣傳將搶台電標案、股價亮眼的大同，卻被踢爆過去無論高、低壓智慧電表，甚或一般電表都有高額不良品紀錄。民進黨立委何欣純指出，大同高壓智慧電表的不良率，達其他廠商三倍之高，台電不對其提報不良廠商，又讓大同續吃低壓智慧電表大單，她憂心問題將一再重演。

大同五月將進行董監改選，經營權之爭話題不斷，但股價漲勢仍不停，市場看好搶吃台電今年預計二十五萬顆、高達十三億元的低壓智慧電表商機。

普通、高、低壓智慧電表都出包

但何欣純指出，台電過去向大同採購電表問題頻傳，無論普通電表、低壓或高壓智慧電表都出問題，屢屢驗收不過、延宕時程；台電未提報不良廠商，甚至一再把大同列入合格廠商，顯示根本對特定廠商包庇縱容。

何欣純說，她過去就曾在質詢中指出，台電向大同採購的九萬具普通電表，因使用生鏽的劣質磁鐵，致轉盤卡死停轉或走慢，造成計費出錯，最後減價驗收。而二○一四年大同完成的一萬戶智慧型電表，也因通訊問題只能人工抄表，一再展延驗收時間。

而高壓智慧電表，大同產品不良率也超過合約容許值。何欣純表示，高壓智慧電表的廠商有大同、中興電工、斯其大三家，大同產品不良率平均達一．八％，是其他家的三倍。根據契約規定，超過不良率容許標準，必須全數換新，並求償衍生性損失，台電卻尚未依合約處理。

何欣純強調，智慧電表及電網是政府既定的能源政策，但目前問題頻傳，成效不彰，未來更是堪憂。她提醒政府不應光有口號及布建時程，更要實際緊盯是否可行，否則只是經媒體報導，成了業者的炒作工具。