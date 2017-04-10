| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

家產不落外姓 男受贈財產占61％

2017-04-10

記者鄭琪芳／專題報導

除了所得稅，遺贈稅也有性別差異。財政部統計處分析，遺產稅拋棄繼承者，男性占四十三．八％，女性占五十六．二％，相差十二．四個百分點；反觀贈與稅受贈者，男性占六十．八％，女性僅三十九．二％，相差二十一．六個百分點，凸顯國人「家產不落外姓」的觀念仍重。

雖然「民法」明文規定兩性具平等繼承財產的權利，但台灣女性仍常因為傳統觀念而拋棄繼承。根據財政部統計處資料，二○一五年遺產稅申報拋棄繼承人數共五．三萬人，男性二．三萬人、占四十三．八％，女性三萬人、占五十六．二％，女性較男性高出十二．四個百分點。

財政部統計處官員表示，由於根深蒂固的「家產不落外姓」觀念，部分女性於財產繼承上仍存在被排除或邊緣化的現象。不過，若與二○一○年相較，女性拋棄繼承占比已下降二．八個百分點。

不僅財產繼承有性別差異，財產贈與的性別差異更大。財政部統計處指出，二○一五年贈與稅申報受贈人數二十一萬人，男性十二．八萬人、占六十．八％，女性僅八．二萬人、占三十九．二％，男性受贈人占比較女性高出二十一．六個百分點，近六年來女性受贈人比重較男性低十七．六至二十四．二個百分點，因傳統觀念傾向以贈與直系男性親屬為首要考量。

廣告
  • 贈與稅受贈者，男性占60.8％，女性僅39.2％，相差21.6個百分點，凸顯國人「家產不落外姓」的觀念仍重。（資料照）

    贈與稅受贈者，男性占60.8％，女性僅39.2％，相差21.6個百分點，凸顯國人「家產不落外姓」的觀念仍重。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 贈與稅 遺產稅
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：家產不落外姓 男受贈財產占61％


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.