家產不落外姓 男受贈財產占61％
2017-04-10
記者鄭琪芳／專題報導
除了所得稅，遺贈稅也有性別差異。財政部統計處分析，遺產稅拋棄繼承者，男性占四十三．八％，女性占五十六．二％，相差十二．四個百分點；反觀贈與稅受贈者，男性占六十．八％，女性僅三十九．二％，相差二十一．六個百分點，凸顯國人「家產不落外姓」的觀念仍重。
雖然「民法」明文規定兩性具平等繼承財產的權利，但台灣女性仍常因為傳統觀念而拋棄繼承。根據財政部統計處資料，二○一五年遺產稅申報拋棄繼承人數共五．三萬人，男性二．三萬人、占四十三．八％，女性三萬人、占五十六．二％，女性較男性高出十二．四個百分點。
財政部統計處官員表示，由於根深蒂固的「家產不落外姓」觀念，部分女性於財產繼承上仍存在被排除或邊緣化的現象。不過，若與二○一○年相較，女性拋棄繼承占比已下降二．八個百分點。
不僅財產繼承有性別差異，財產贈與的性別差異更大。財政部統計處指出，二○一五年贈與稅申報受贈人數二十一萬人，男性十二．八萬人、占六十．八％，女性僅八．二萬人、占三十九．二％，男性受贈人占比較女性高出二十一．六個百分點，近六年來女性受贈人比重較男性低十七．六至二十四．二個百分點，因傳統觀念傾向以贈與直系男性親屬為首要考量。
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