所得申報差很大 男是女性1.58倍

2017-04-10

男平均年所得60.2萬 女為38萬

記者鄭琪芳／專題報導

報稅季又來了，你知道男女繳稅情況嗎？根據統計，綜所稅申報案件中，納稅義務人男性占五十六％，女性占四十四％，男性平均每人所得六十．二萬元，為女性三十八萬元的一．五八倍；營所稅申報案件中，營利事業負責人男性占比率為六十八％，女性僅三十二％，平均每家應納稅額，男性負責人四十．八萬元，為女性十四．二萬元的二．九倍，性別差異相當顯著。

財政部統計處說明，近三年綜所稅申報戶約六百萬戶，男性納稅義務人由二○一二年的五十七．四％降至二○一四年的五十六％，女性則由四十二．六％升至四十四％，仍差十二個百分點，主因女性勞動參與率較低，且男性一般為家庭經濟的承擔者。

財政部統計處指出，二○一四年綜所稅所得總額約五．六兆元，以薪資所得四．二兆元、占七十四．二％為主，股利所得八七五九億元、占十五．五％居次。其中，男性平均所得六十．二萬元，為女性三十八萬元的一．五八倍，且各類所得男性平均皆高於女性，差距以執行業務所得一．八八倍、營利所得一．八七倍、股利所得一．八五倍等較大，薪資所得則是一．三六倍。

營所稅應納稅額 男多1.9倍

另外，二○一五年底營利事業共一三三．三萬家，男性負責人占六十三．九％，女性僅三十六．一％，差距二十七．八個百分點，六年來僅縮減一個百分點。而且，營利事業資本規模愈大，男女負責人占比差距愈大，資本額逾一千萬元，差距達四十九個百分點，資本額十萬元以下，差距降為十八個百分點。

按行業別觀察，除了住宿餐飲業、其他服務業女性負責人占四成五以上，其餘行業男性負責人均占六成以上。

財政部統計處指出，二○一三年營所稅申報案件，男性負責人占六十八％，女性僅三十二％，核定總稅額二五四九億元，以男性為負責人的稅額占八十六％，女性僅十四％；平均每家應納稅額，男性負責人四十．八萬元，為女性十四．二萬元的二．九倍。

財政部統計處說明，男性負責人經營的企業規模較大，且以製造業、金融保險業等獲利較佳的行業占比較高；女性負責人則集中於批發零售業、住宿餐飲業，營運規模也較小，因此以男性為負責人的營利事業應納稅額明顯較高。