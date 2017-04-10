所得申報差很大 男是女性1.58倍
男平均年所得60.2萬 女為38萬
記者鄭琪芳／專題報導
報稅季又來了，你知道男女繳稅情況嗎？根據統計，綜所稅申報案件中，納稅義務人男性占五十六％，女性占四十四％，男性平均每人所得六十．二萬元，為女性三十八萬元的一．五八倍；營所稅申報案件中，營利事業負責人男性占比率為六十八％，女性僅三十二％，平均每家應納稅額，男性負責人四十．八萬元，為女性十四．二萬元的二．九倍，性別差異相當顯著。
財政部統計處說明，近三年綜所稅申報戶約六百萬戶，男性納稅義務人由二○一二年的五十七．四％降至二○一四年的五十六％，女性則由四十二．六％升至四十四％，仍差十二個百分點，主因女性勞動參與率較低，且男性一般為家庭經濟的承擔者。
財政部統計處指出，二○一四年綜所稅所得總額約五．六兆元，以薪資所得四．二兆元、占七十四．二％為主，股利所得八七五九億元、占十五．五％居次。其中，男性平均所得六十．二萬元，為女性三十八萬元的一．五八倍，且各類所得男性平均皆高於女性，差距以執行業務所得一．八八倍、營利所得一．八七倍、股利所得一．八五倍等較大，薪資所得則是一．三六倍。
營所稅應納稅額 男多1.9倍
另外，二○一五年底營利事業共一三三．三萬家，男性負責人占六十三．九％，女性僅三十六．一％，差距二十七．八個百分點，六年來僅縮減一個百分點。而且，營利事業資本規模愈大，男女負責人占比差距愈大，資本額逾一千萬元，差距達四十九個百分點，資本額十萬元以下，差距降為十八個百分點。
按行業別觀察，除了住宿餐飲業、其他服務業女性負責人占四成五以上，其餘行業男性負責人均占六成以上。
財政部統計處指出，二○一三年營所稅申報案件，男性負責人占六十八％，女性僅三十二％，核定總稅額二五四九億元，以男性為負責人的稅額占八十六％，女性僅十四％；平均每家應納稅額，男性負責人四十．八萬元，為女性十四．二萬元的二．九倍。
財政部統計處說明，男性負責人經營的企業規模較大，且以製造業、金融保險業等獲利較佳的行業占比較高；女性負責人則集中於批發零售業、住宿餐飲業，營運規模也較小，因此以男性為負責人的營利事業應納稅額明顯較高。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 埃及兩基督教教堂驚爆 已釀43死119傷
- 川普令幕僚獻策 籌劃剷除北韓核武威脅
- 瑞里、竹崎賞螢 16日大發生
- 冥府剋星 鬼門關搶救婦2回
- 老師立減薪軍令狀 激勵屁孩上科大
- 改建流標7次 仁愛力行國小憂倒塌
- 社論》談笑間，不戰而屈中國之兵！
- 網聚襲胸辣妹 惡男被拒竟抓頭撞牆
- 財神爺生日 4000人擲筊博金牌
- 伊斯蘭國炸彈攻擊 埃及兩教堂43死百傷
- 眼鏡蛇泡酒一個月後「復活」 咬死人
- 94狂市集 體驗穿壽衣躺棺
- 猴硐～雙溪宜蘭線拉直加速 本月完成研究
- 不敵租金調漲 員林人散策市集落幕
- 河童太醜 宣傳觀光嚇哭小孩
- 解密一朗 「大師兄」年底赴鳥取
- 〈異同OPEN講〉同志就是同志 無庸置疑
- 徐小可不認七世夫妻 阿Ben勒脖逼就範
- 公幼搶破頭！ 新學年增870名額
- 擺紙錢、腳尾飯 象徵「有錢用 有飯吃」
- 大馬頂超賽封后 戴資穎連贏4大賽
- 明天鋒面到 中部以北雨勢明顯
- 小戴團隊 「3個臭皮匠」橫掃8冠
- 提勒森：美攻擊敘利亞 等同向北韓示警
- 民俗專家︰夜路走多真會遇見鬼
- 酷玩明晚開唱 桃園高鐵站前交管
- 台北》大喊補貼房屋稅 施政報告沒半字
- 強國蠻幹！《樹大招風》描繪中國貪污 金像獎被消失
- 行銷客庄桐花之美 竹縣長訪日
- 50歲珍娜生子3個月離婚 斷開300億富豪尪
- 登36層刀梯 2名9歲童晉升法師
- 《中英對照讀新聞》Could This Turmeric Hot Chocolate Treat Your Blues？這款薑黃熱巧克力能撫慰你的憂鬱嗎？
- 竹東水岸光廊 洗衫坑也變美了
- 老蕭30而立 神祕大禮是...
- 100%言論自由特展 展黨外雜誌與民主運動史
- 韓系柴油新勢力-1
- 打造彩色涵管教室 退休校長推廣科教
- 棄追林李大戰 球迷搶當「穎」迷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》New evidence may see probe of KMT media sales resume
- A18高鐵桃園站 OUTLET逛到翻 未來還有水族館商城
標題：所得申報差很大 男是女性1.58倍
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email