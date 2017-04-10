哈塞特接任白宮經濟顧問委員會主席

2017-04-10

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普宣布，將提名前聯準會經濟學家暨稅務專家哈塞特（Kevin Hassett），接掌懸缺已久的白宮經濟顧問委員會（CEA）主席。哈塞特目前為美國保守派智庫美國企業研究所（AEI）國內政策研究主任，專長為研究稅收政策對企業和民眾福利的影響。這項人事案仍有待聯邦參議院批准。

由於川普和不同官員經常對共和黨的傳統政策有不同看法，哈塞特的立場可能更偏向共和黨的傳統經濟政策。

例如，哈塞特在2010年就警告不要批評中國，因為此舉可能引發貿易戰，讓世界經濟陷入1930年代的死亡循環。但這種立場與白宮國家貿易委員會主席納瓦洛（Peter Navarro）背道而馳，納瓦洛曾出版《致命中國》一書和同名紀錄片，批評中國如何利用貿易優惠為美國帶來威脅。

CEA一般由3名經濟學者出任，主席的職責為就經濟事務向總統提供建議，並就美國勞工部等相關部門公布的經濟數據向總統進行簡報。川普尚未提名另2位委員，這2位委員的人事案也須聯邦參議院批准。

哈塞特在1999年曾與葛拉斯曼（James Glassman）合著《道瓊3萬6千點》一書，大膽預言道瓊工業指數在2005年將漲至36000點。不過，道瓊工業指數在今年3月1日收在21115.55點，為史上最高，但距離36000點還差一大截。

哈塞特曾在2005~2011年擔任彭博專欄作家，專欄主題包括應透過降低企業稅來增加就業，批評提高最低薪資將不利經濟。但對川普而言，哈塞特的最重要一篇專欄可能是，2011年2月討論川普競選總統的障礙和優勢。