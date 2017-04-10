〈台股青紅燈〉雄安與前瞻的對比
2017-04-10
行政院在3月23日，由林全院長親自上陣，對國人宣示將推行前瞻基礎建設，明定計畫包含軌道、水環境、綠能、數位、城鄉等5大建設項目，預計可帶動公民營企業投資共1兆7777.3億元，累積可提高實質GDP規模8年9759億元，並創造4~5萬個工作機會，林全開記者會當天台股上漲8點，隔天下跌27點，市場以相當淡定的態度看待林全內閣這項振興計畫。
中國國務院在清明連假期間，決定設立「河北雄安新區」，規劃範圍涉及河北省雄、容城、安新3縣及周邊部分區域共2000公頃土地，要用來紓解北京非首都功能，探索人口經濟密集地區優化開發新模式，地位相當深圳特區及浦東新區。假期結束後，中國A股大漲來回應雄安新區的推出，並有76檔相關個股漲停收市。
一項新政的優劣成敗，當然不能武斷地用股市漲跌來作判斷指標，但是政府施政能不能契合經濟現實得到人民認同，卻可由此來分出高下，不是長中國志氣、滅台灣威風，我們的政策幕僚作業，真的草率且欠周延，連張忠謀都忍不住出來痛陳政府資源分配不公，但是政府似乎無動於衷。
先不管前瞻基礎建設出爐後，各界質疑批評的聲音，林全要各部會開始籌編預算，5月底前送立法院審議；這代表什麼？如果真的來得及編列預算，今年立法院也可配合通過，也是明年才能動支，現在才4月，在新一年度展開前剩餘的8個月，難道要大家先張開嘴巴等待？
（紅布朗）
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