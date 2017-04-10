川普狂轟敘利亞 油價恐漲至60美元

2017-04-10

〔編譯盧永山／綜合報導〕RBC資本市場商品策略主管克洛夫特（Helima Croft）表示，在美國對敘利亞發射飛彈後，油價立即漲至4週以來最高，未來幾個月有諸多因素可能使油價大漲近20%至每桶60美元左右。

克洛夫特接受CNBC節目訪問表示：「下半年我們將看到油價走高，因美國煉油廠的歲修季節逐漸結束，美國原油庫存將下降。先前美國原油庫存居高不下，是導致油價欲振乏力的原因。」此外，她指出，美國暑假開車旺季即將來臨，對汽油的需求也將帶動油價上漲。

在美國上週對敘利亞發射飛彈後，西德州原油價格一度大漲2%，收盤上漲1%至每桶52.24美元，為4週以來最高。但今年以來西德州原油價格仍下跌約3%。

克洛夫特表示，俄羅斯與伊斯蘭教遜尼派主導的海灣合作理事會（GCC）成員國的關係若陷入緊張，川普空襲敘利亞導致伊朗強硬派總統候選人的聲勢上漲，這些情況都可能使油價上漲。

克洛夫特指出：「如果美國空襲敘利亞後，接下來未採取行動推翻敘利亞總統阿塞德政權，上述情況可能不會發生，就不會對油價造成衝擊。但鑒於川普先前暗示不會對中東局勢採取人道和軍事行動，卻出爾反爾，未來會怎麼樣，實在很難說。」

航母駛向北韓 也將助漲油價

另有分析師認為，川普下令航空母艦卡爾文森號駛向鄰近朝鮮半島的西太平洋，以因應北韓的導彈威脅，也可能使區域緊張局勢升高，帶動油價上漲。

克洛夫特表示，短期內石油輸出國家組織（OPEC）是影響油價的主要因素，OPEC將在5月25日開會，可能會左右油價。她說，OPEC和非OPEC產油國決議每日減產180萬桶，未來6個月會繼續落實這個決議，這是她看好下半年油價的另一個原因。