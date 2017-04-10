美地方政府變卦 最低薪資調高降溫

2017-04-10

編譯盧永山／特譯

根據華爾街日報報導，波特蘭、緬因州、洛杉磯等美國多個州政府和城市，已成功通過調高最低薪資，但最近有些原本支持調高最低薪資的城市卻變卦，顯示近年來美國地方政府調高最低薪資的行動已開始降溫，可能與地方首長擔憂，中小企業將因調薪而被迫出走，增加失業率有關。

地方紛紛封殺調高提案

去年12月上任的民主黨籍巴爾的摩市長普夫（Catherine Pugh），3月時否決在2022年將最低時薪調高至15美元，儘管她在競選期間支持這項政策。馬里蘭州民主黨籍的蒙哥馬利郡郡長雷傑特（Isiah Leggett），今年稍早也封殺類似的提案，儘管該郡曾是美國主張提高最低時薪的急先鋒。

普夫表示：「我希望民眾賺到更高的薪資，但也希望我治理的城市能存活。」她說，她擔心調高最低時薪，將使企業把工作遷走，導致已經高達6.6%的失業率惡化。此外，巴爾的摩市政府分析師指出，調高最低時薪，未來4年將使市府的薪資成本增加1.15億美元。

支持者認為，調高最低時薪是確保低薪工人的所得能超越貧窮線，並縮小美國貧富差距的方式。

有人更批評，普夫否決調高最低薪資案，是對勞工的徹底背叛。反對者則說，調高最低時薪將有損雇主聘人的意願，並刺激雇主投資自動化設備，或將工作移往低薪的州或國家。

調高可能傷害當地企業

目前美國聯邦最低薪資為時薪7.25美元，是由國會2009年所訂的標準，7年多來都未曾調整過。根據美國勞工部的數據，自2009年以來，美國勞工的平均時薪已增加約4美元，增幅達18%。

馬里蘭州Denizens Brewing創辦人布魯諾（Emily Bruno）表示，調高最低時薪可能不成比例地傷害當地企業，尤其是中小企業，因為中小企業不像大型企業，有能力吸收增加的成本。布魯諾表示，最低時薪若提高至15美元，公司每年的勞力成本將增加30萬美元，幾乎等於全年的獲利。

布魯諾強調：「我的員工就像我的家人，我希望盡我所能地付他們高薪，但我也需要維持獲利，才能讓公司營運下去。」

美國其他幾州的州議會也否決調高最低時薪的法案。伊利諾州庫克郡轄下的4個市政府，已選擇退出郡政府在2020年將最低時薪調高至13美元的決定。共和黨籍的愛荷華州州長布蘭斯泰（Terry Branstad）3月同意一項法律，退回4郡已批准的最低時薪調高案。亞歷桑納州旗桿市（Flagstaff）市議會剛對市民去年11月投票同意的最低時薪調高案進行修正，以減緩調薪的速度。

即使加州和紐約州先前已通過將最低時薪調高至15美元，越來越多地方政府拒絕調高最低時薪的動作，可能使長期反全國調高最低時薪的一些商業團體再度活躍起來。

美國餐館協會（NRA）負責州和地方政府事務的主管瓦特利（Mike Whatley）表示，民主黨籍地方首長反對調高最低時薪，有助於像NRA這樣的商業團體。瓦特利指出：「這個動作是在告訴他們的同僚，他們願意暫停調高最低薪資，並花更多時間思考這對當地可能產生的衝擊。」

但部分團體指出，少數地方政府的動作，不代表調高最低時薪的全國趨勢將戛然而止。根據倡導團體「全國就業法計畫」（NELP）的數據，去年美國有18個城市和郡、7個州同意調高最低時薪。

否決調薪 只是個案

NELP律師傑布瑞席拉西（Tsedeye Gebreselassie）表示：「城市和郡、大州調高最低時薪已是大勢所趨，巴爾的摩和蒙哥馬利郡首長否決調薪，只是個案。」