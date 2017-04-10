三波QE逐步退場 Fed加速減債

2017-04-10

編譯楊芙宜／特譯

美國聯準會（Fed）近日釋出政策例會紀錄顯示，決策官員擬著手縮減央行所持規模近4.5兆美元的龐大資產，以「被動」且「可預測」的操作方式縮減資產規模，漸進地讓2008年全球金融海嘯後三波QE（量化寬鬆）措施的「再投資」操作逐步「退場」。分析師和官員坦言，此舉無前例可循：從未有央行試圖把數兆美元擠出支撐了近10年的市場，恐為美國經濟復甦帶來新的挑戰。

美經濟復甦新挑戰

美國在2007~2009年經歷經濟衰退，美國央行Fed為因應國家自1930年代以來最大的成長衰退危機，先後推出三輪QE措施，透過收購證券、公債等資產購買計畫，抑制長期利率在低點，以刺激經濟成長。Fed實施的QE購債措施雖在2014年10月已宣告結束，但它仍持續將到期證券本金再投入市場，使其資產迄今仍維持逾4兆美元鉅額規模。不過，此「再投資」方式也讓金融市場持續保持資金寬鬆環境。

新釋出的Fed決策機制聯邦公開市場委員會（FOMC）於3月14至15日例會紀錄顯示，大部分與會官員預期Fed將繼續漸進地提高聯邦資金利率，並認為於「今年稍晚時候（在年底之前）」改變Fed的「再投資」政策，可能會是合適的。

減少市場再投資政策

Fed如何縮減資產負債表（縮表）？決策官員的「縮表」策略仍在制定當中，但Fed經濟學家已開始編寫文件，或可有助於在許多細節問題上達成共識。

例如：Fed應該慢慢逐步減少市場「再投資」政策，還是一次性立即停止？

路透報導，對Fed目前資產持有規模的檢視顯示，Fed可能最快今年底就改變政策，2018年開始從債券市場中每月撤出200億至600億美元。FOMC上月例會紀錄也顯示，官員認為慢慢退出該政策，對市場和經濟的影響最小，但也可能難以清晰地溝通。

在金融危機以前，Fed持有資產規模低於1兆美元，一部分用來涵蓋商業銀行的準備金，其餘用來維持足夠的貨幣流通，以滿足需求。不過，即使Fed從危機政策退場，其資產規模預計將不會回到金融危機以前的水準。

紐約聯準銀行本月6日的報告概述一種操作情境，將新的「正常化」的規模設在2.8兆美元，如果明年中展開「縮表」，則迄至2021年底可把Fed資產縮減至2.8兆美元的目標。紐約聯準銀行總裁杜德利（William C. Dudley ）在7日表示，他預期在今年底或明年開始縮減資產負債表，且一旦Fed開始縮表，恐怕很難暫停。

Fed縮表

視同另類升息

經濟學家評估，Fed「縮表」可能相當於將利率提高2碼（0.5個百分點）或更多，視同「另類升息」。Fed已處於升息循環，並成功在不影響經濟成長的情況下，展開升息行動；當其開始縮減所持有高達4.5兆美元的公債和房貸擔保證券（MBS），基本上是逆轉金融海嘯期間的購買操作，將對美國經濟韌性帶來新的嚴峻考驗。

Fed官員之前曾暗示，一旦啟動升息一段時間後，將透過債券到期後不再進行「再投資」、允許債券到期，來實現縮表計畫。Fed從2015年12月啟動從近10年來首次升息後，緩慢提高基準利率，分別於2016年12月、2017年3月升息各1碼（0.25個百分點），目前聯邦資金利率目標區間介於0.75%至1%，官員維持今、明年將繼續升息各2次、3次的預期。

Fed「縮表」目標是在不衝擊市場的情況下，順利縮減這些資產。

賓州SEI Investments固定收益管理部門主管辛科（Sean Simko）表示，Fed官員的目的不是擾亂市場，「他們不想產生驚駭效應」。

貨幣政策已在緊縮

一些交易員和市場分析人士表示，由於Fed目前在市場上買入的房貸擔保證券規模減少，從很多方面來看貨幣政策已正在趨緊，Fed可能將其視為向縮減資產所邁出的一步。在Fed內部展開討論之際，美國財政部借款顧問委員會（Treasury Borrowing Advisory Committee）1月會議中，委員就鼓勵官員要提前布局，確定如何調整每月發行的短債和長債，以應對即將到來的改變。