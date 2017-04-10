王玉麟︰台灣要當軟實力大國
記者高嘉和／台北報導
前陣子，中國冰球隊來台贏球還暴打台灣隊，更酸說台灣在軍事、經濟都輸中國、體育得多努力，引發台灣民眾怒火。台灣國際室內建築設計協會理事長王玉麟說，一個「強國」只靠經濟、軍事等硬實力，只會讓別人口頭上臣服、心裡頭害怕；只有民主自由、文化價值及國民形象等軟實力，才會讓別人打從心裡認同與尊敬，台灣國土不大、人口不多，理應要做軟實力的大國。
首位紅點得主 唯一IF國際評審
由協會主辦的「2017台灣國際建築．空間設計生活展」即將於4月13日起在台北世貿中心登場，除了展出市價超過300萬元的超跑級頂級浴缸等全球特色商品外，還舉辦國際大師論壇，請來威尼斯雙年展的策展主席Aaron Betsky首度來台公開演講。
王玉麟表示，這次展出概念主題館是「光盒作用」，引導出新材料、新技術、新平衡、新形式及新意識等五大空間設計新概念。
他笑說，只要是採光好、通風佳就是好房子，因為人講究氣，就像是樹，要有陽光、空氣、還要水，就能長得很好，打開空間這個盒子、讓光照進來，就是光盒作用。
他設計過的兩座接待中心《純粹．寧靜》及《芊延》，在2012年拿下德國紅點（red dot）設計大獎建築類特別榮譽獎，這是台灣第一次；他是德國IF設計獎國際評審，也是台灣第一位；他更是許多豪宅業主心目中的王牌設計師。
王玉麟說，在台灣唸過雕塑、建築，但進入巴黎藝術學院學裝飾設計後，才體現到真正的設計、真正有靈性的生活場域與如何創造真正屬於人生活的空間；這就是軟實力。
他直言，面對中國崛起、且不斷吸收台灣設計能量壯大自己，想在華人社會的文化創意平台上取代台灣的企圖是十分明顯，台灣設計師們應該要特別警醒的。
王玉麟強調，台灣設計產業應該將眼光放遠，除專注在自身設計的精進，以深入而精進的設計思考，去影響社會環境外，更要用宏觀、嚴格的標準來檢視自己，勇於挑戰、突破自己，才能夠領到進入國際，贏得受人尊重的門票；設計軟實力才是最能被看見的武器！
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