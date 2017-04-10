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不到4成台企 揭露氣候變遷政策

2017-04-10

記者吳佳蓉／專題報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）等多個機構指出，近三年全球平均溫度不斷續創歷史新高，世界經濟論壇（WEF）也點名， 極端氣候為全球最可能真實發生的風險之一；但據CSRone永續報告平台統計，台灣目前僅37%企業，在企業社會責任報告書（簡稱CSR報告書）中，有明確揭露氣候變遷因應政策，重視程度仍有待提升。

趨勢報告顯示，雖然國際對氣候變遷議題的重視程度不斷提升，但仍僅有不到四成的企業，將其視為CSR報告書的重大議題，六成多企業仍未揭露明確減緩、調適氣候變遷衝擊的策略。

舉例來說，有高達75%的油電燃氣業及57%的紡織纖維產業，都已揭露明確氣候變遷政策，五成造紙、水泥及油電燃氣業，已確定在CSR報告書中交代氣候變遷帶來的風險與機會。另六成以上電腦、半導體、電子零組件產業，以及七成以上光電、鋼鐵、水泥及造紙，對溫室氣體排放的掌握，都有明確揭露。

整體來看，耗能產業相較在能源管理系統的揭露表現仍待提升，除造紙、鋼鐵及紡織纖維產業外，其餘耗能產業的揭露比重多低於3成，建議應進一步提升，以協助利害關係人清楚了解，企業如何回應節能減碳議題。

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  • 六成多企業仍未揭露明確減緩、調適氣候變遷衝擊的策略。（資料照）

    六成多企業仍未揭露明確減緩、調適氣候變遷衝擊的策略。（資料照）

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