食品業社責報告 食安重視仍不足

2017-04-10

記者吳佳蓉／專題報導

CSRone永續報告平台日前發布「2017台灣永續報告現況與趨勢報告」，調查顯示，食品業雖已被強制要求需編制企業社會責任報告書（簡稱CSR報告書），但觀察內容，對日益關鍵的氣候變遷衝擊及與食安議題相關的供應鏈管理，揭露範圍及程度皆仍有不足。

「2017台灣永續報告現況與趨勢報告」由CSRone永續報告平台、台灣永續能源研究基金會、政治大學信義書院，資誠永續發展服務公司合作完成分析發布，歷經7個月，彙整去年全國458家公開發行企業CSR報告書。

結果指出，有別於大型跨國食品企業，如雀巢、可口可樂等，在CSR報告書特別點出對氣候變遷風險的因應策略，以防範因極端氣候造成的糧食或缺料風險；反觀國內，高達七成九食品業，在CSR報告書中，一字都未提及氣候變遷政策，高達八成六尚未去識別氣候變遷可能造成的營運期潛在風險。

報告還指出，食品業雖在食安風暴後，被強制要求編制CSR報告書，且需通過會計師確信，但實務上在揭露時，仍太偏重經濟績效及人力資源管理等議題。

僅2趴訂社會目標

舉例來說，食品業在CSR報告書目標設定，無論是短、中、長期目標，在經濟目標面向上，表現與整體產業相當，但在環境及社會目標設定上，表現卻明顯低於整體產業。相較整體上已有27%產業明確訂定環境目標、有10%企業訂定出社會目標，食品業卻只有一成訂有環境目標，僅2%訂有社會目標。

觀察國內食品業的CSR報告書，前五大重視議題仍圍繞在經濟績效、職業安全、教育訓練、資源管理及公司治理等面向，但作為最貼近民眾日常生活的產業之一，對先前食安議題攸關的供應鏈管理、風險管理、產品及服務等議題，重視程度仍低於勞資關係的改善。

趨勢報告建議，食品業想翻轉先前食安問題不斷的負面形象，應儘快加強在永續面向上的目標設定，從管理到執行，培養對永續目標的共識，以因應未來可能面臨的各項永續、社會及氣候變遷風險對營運造成之衝擊。