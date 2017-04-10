補助改投資 盼更多天使出現

2017-04-10

記者陳梅英／專題報導

國發基金管理委員會日前通過「創業天使投資方案」，匡列十億元，即日起啟動，與先前推出「創業天使計畫」不同之處在於，國發基金從補助改為投資，尤其是要天使投資人共同投資；因此，方案特別設計對天使投資人的激勵措施與退場機制，希望吸引更多天使投資人加入，營造台灣天使投資環境。

避免爭議 歡迎天使組團

根據國發基金管理會通過的行政院國發基金「創業天使投資方案」，執行期間為五年，由國發基金與天使投資人共同投資，以扶植風險性較高的新創企業為主。

過去外界印象中天使投資人不少是個人，但國發基金這次定義天使投資人包含下列五項：天使投資基金、創業投資事業、天使投資組織、天使投資俱樂部成員以及加速器或育成中心；把創投、加速器等也納入，是希望引導創投資金能進入早期新創投資，並非不歡迎個人為主的天使投資人。

國發會官員表示，以個人為主的天使投資人可加入俱樂部或是成立天使投資組織，門檻不是很高，以團體戰方式取代單兵作戰，可彼此分享經驗，壯大天使圈；另一個不好明說的原因是，政府與個人合作容易引來外界質疑，繞個彎與法人合作，也可避免雙方困擾。

活動在台境外新創事業

投資對象是成立未滿三年、實收資本額不超過8千萬元、登記於台灣的新創事業或是主要營業活動在台灣的境外新創事業。

若新創事業獲得天使投資人推薦，將優先考量投資；只是國發基金對單一公司投資金額不超過500萬元，且國發基金投入金額不會低於天使投資人，最多不超過被投資公司股權或募資金額的兩成。

為了激勵天使投資人提供被投資事業後續輔導與諮詢及網絡連結，幫助新創企業成長茁壯，該方案設計有激勵措施，天使投資人有權在七年內、該新創企業尚未上市前，以成本三倍的金額買下國發基金半數股權。

國發基金也擁有退場權利，若雙方投資的新創企業在七年內辦理現增，國發基金可以現增價或每股淨值的九折優先出售給天使投資人；一旦這家新創公司七年內都沒有辦理現增，或前景無望，國發基金可要求這家被投資新創企業以每股淨值買回國發基金全數持股，或是辦理清算解散。