〈熱門族群〉水泥股量縮價漲 量價背離風險在
2017-04-10
〔記者楊雅民／台北報導〕水泥類股上週呈現上漲走勢，國泰證期顧問處表示，水泥類股本週若量能能增溫，股價便能化解量價背離風險。
中國兩廣地區水泥價格清明節過後再喊漲，且基礎建設工程釋出量增加，水泥業者預期，今年中國水泥價格可望呈現逐季走揚走勢。
台泥表示，中國水泥市場第1季因農曆春節假期，出貨量與去年相當，但水泥價格較去年同期上漲了25-30%，預期今年台泥中國首季獲利能力將擺脫去年首季虧損窘境，獲利大增。
亞泥則指出，今年中國華中地區基礎建設釋出量將較去年增加，亞泥中國第1季營運呈現量縮價漲走勢，預期亞泥中國今年營運表現將逐季走揚，較去年大幅成長。
國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，水泥類股上週呈現上漲走勢，但因量能不足，走勢呈現量縮價漲的格局。
從週線的KD指標可發現，水泥近期連續2週週KD指標仍在高檔持續鈍化，並未出現交叉往下；從日線觀察，目前股價糾結在5日、10日、月線附近。
簡伯儀說，由於水泥類股目前股價維持在短期均線之上，且技術面仍維持反彈，本週月線也將扣抵較低位置，預期本週指數若能站穩月線，有利多頭攻勢。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 埃及兩基督教教堂驚爆 已釀43死119傷
- 川普令幕僚獻策 籌劃剷除北韓核武威脅
- 瑞里、竹崎賞螢 16日大發生
- 冥府剋星 鬼門關搶救婦2回
- 老師立減薪軍令狀 激勵屁孩上科大
- 改建流標7次 仁愛力行國小憂倒塌
- 社論》談笑間，不戰而屈中國之兵！
- 網聚襲胸辣妹 惡男被拒竟抓頭撞牆
- 財神爺生日 4000人擲筊博金牌
- 伊斯蘭國炸彈攻擊 埃及兩教堂43死百傷
- 眼鏡蛇泡酒一個月後「復活」 咬死人
- 94狂市集 體驗穿壽衣躺棺
- 猴硐～雙溪宜蘭線拉直加速 本月完成研究
- 不敵租金調漲 員林人散策市集落幕
- 河童太醜 宣傳觀光嚇哭小孩
- 解密一朗 「大師兄」年底赴鳥取
- 〈異同OPEN講〉同志就是同志 無庸置疑
- 徐小可不認七世夫妻 阿Ben勒脖逼就範
- 公幼搶破頭！ 新學年增870名額
- 擺紙錢、腳尾飯 象徵「有錢用 有飯吃」
- 大馬頂超賽封后 戴資穎連贏4大賽
- 明天鋒面到 中部以北雨勢明顯
- 小戴團隊 「3個臭皮匠」橫掃8冠
- 提勒森：美攻擊敘利亞 等同向北韓示警
- 民俗專家︰夜路走多真會遇見鬼
- 酷玩明晚開唱 桃園高鐵站前交管
- 台北》大喊補貼房屋稅 施政報告沒半字
- 強國蠻幹！《樹大招風》描繪中國貪污 金像獎被消失
- 行銷客庄桐花之美 竹縣長訪日
- 50歲珍娜生子3個月離婚 斷開300億富豪尪
- 登36層刀梯 2名9歲童晉升法師
- 《中英對照讀新聞》Could This Turmeric Hot Chocolate Treat Your Blues？這款薑黃熱巧克力能撫慰你的憂鬱嗎？
- 竹東水岸光廊 洗衫坑也變美了
- 老蕭30而立 神祕大禮是...
- 100%言論自由特展 展黨外雜誌與民主運動史
- 韓系柴油新勢力-1
- 打造彩色涵管教室 退休校長推廣科教
- 棄追林李大戰 球迷搶當「穎」迷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》New evidence may see probe of KMT media sales resume
- A18高鐵桃園站 OUTLET逛到翻 未來還有水族館商城
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈熱門族群〉水泥股量縮價漲 量價背離風險在
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分