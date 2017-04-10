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〈熱門族群〉水泥股量縮價漲 量價背離風險在

2017-04-10

〔記者楊雅民／台北報導〕水泥類股上週呈現上漲走勢，國泰證期顧問處表示，水泥類股本週若量能能增溫，股價便能化解量價背離風險。

中國兩廣地區水泥價格清明節過後再喊漲，且基礎建設工程釋出量增加，水泥業者預期，今年中國水泥價格可望呈現逐季走揚走勢。

台泥表示，中國水泥市場第1季因農曆春節假期，出貨量與去年相當，但水泥價格較去年同期上漲了25-30%，預期今年台泥中國首季獲利能力將擺脫去年首季虧損窘境，獲利大增。

亞泥則指出，今年中國華中地區基礎建設釋出量將較去年增加，亞泥中國第1季營運呈現量縮價漲走勢，預期亞泥中國今年營運表現將逐季走揚，較去年大幅成長。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，水泥類股上週呈現上漲走勢，但因量能不足，走勢呈現量縮價漲的格局。

從週線的KD指標可發現，水泥近期連續2週週KD指標仍在高檔持續鈍化，並未出現交叉往下；從日線觀察，目前股價糾結在5日、10日、月線附近。

簡伯儀說，由於水泥類股目前股價維持在短期均線之上，且技術面仍維持反彈，本週月線也將扣抵較低位置，預期本週指數若能站穩月線，有利多頭攻勢。

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