〈熱門族群〉大立光本週法說會 光學股一翻兩瞪眼

2017-04-10

〔記者陳梅英／台北報導〕台股上週原本有望攻上萬點，卻因股王大立光（3008）3月營收不如預期，4月營收又不看好下，多方氣勢遭挫，台股萬點關卡止步。不過，上週五，大立光拉尾盤，這一波大飆股玉晶光（3406）也有整裝待發的氣勢，本週大立光將召開法人說明會，發佈首季財報，能否再度匯聚人氣，或是反映匯損議題，將使得光學元件族群走勢備受注目。

光學元件族群堪稱今年最佳熱門族群，不僅有股王大立光屢次創新高價，往5000元歷史天價邁進，還有今年以來最大飆股玉晶光以及新鉅科（3630）助陣，最近更出現輪動漲勢，由先進光（3362）接棒，股價表現均相當精彩。

從基本面來看，大立光3月營收表現不如市場預期，還低於1月，雖然與去年同期相比，首季營收108.07億元，年增長幅度超過3成，且創歷年同期新高，惟大立光對4月看法保守，認為在淡季下，受到客戶訂單調節以及新舊產品交替影響，4月營收不會比3月好，加上首季新台幣升值幅度大，匯損議題迄今尚未在盤面發酵，是否侵蝕大立光獲利，大立光對後市看法如何等，都將牽動本週整體盤勢。

同樣是蘋果手機鏡頭供應鏈的玉晶光在2月營收摔到3.52億元後，3月營收又重返5億元以上，為5.18億元，月增幅47.16%，合計首季營收14.88億元，年成長32.4%，不過與去年第4季相比衰退幅度也約3成，且玉晶光2月每股稅後虧損0.53元，3月的營收大約就在損平上下，法人預估玉晶光首季恐怕再度陷入虧損。