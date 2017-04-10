〈熱門族群〉澳洲暴雨、煤價大漲 鋼鐵股有神相挺

2017-04-10

〔記者羅倩宜／台北報導〕上週澳洲煤礦區因暴雨停產，導致煤價在過去4個交易日大漲近7成。由於煤是煉鋼重要原料 ，也使得原本已呈現疲軟的鋼價，又得到支撐。不過業者表示，原料只能幫助鋼價止跌，5月開出的第3季盤價，仍要觀察基本面需求。

澳洲昆士蘭地區上週受到颶風衝擊，礦商必和必拓在當地的5座礦區運作中斷，因此帶動煤價站回每噸200美元。颶風同時也使得碼頭及鐵公路停擺，搶修需要時間，市場預期供應可能短缺，煤價短短兩天大漲60美元，漲幅38%。

業界原本預期，高爐煉鋼廠第2季所需支付的合約煤價，約落在先前低點的每噸160美元，如今澳洲暴雨攪局，將使煉鋼成本大增。4月份煤礦期貨價已來到每噸260美元，接近第1季280美元的水準。無獨有偶，鐵礦砂價格也略有轉強，在上週重新站上每噸80美元。鋼鐵研究機構Steelnet分析，以目前煤鐵價格估算，熱軋出廠價每噸約在530美元左右，與對岸鋼價報價低於500美元，有一段差距。

業者表示， 中鋼連2季調漲盤價，鋼價走上升曲線已逾半年，但過去1個月，國內鋼板需求並未明顯增強，且有進口鋼板以低價搶單，導致上週各類鋼品實際成交價較盤價低了許多，鋼價出現反轉向下的趨勢。

亞洲板鋼行情，近期以中國的價格下跌較為明顯，上海熱軋流通價上週較2月下旬下挫13%。主要原因是先前煤鐵跌價，且供應鏈庫存偏高。在歐洲、美國、土耳其等地，鋼板報價尚有支撐，未見明顯下挫；主要是俄國及烏克蘭鋼廠的供給有限，當地鐵路運輸受政局動盪而中斷。

國內中鋼（2002）傳出3月份出貨順利，下游廠商平均提貨量都較前1個月增加2成左右。不過裁剪廠表示，下游積極提貨，代表不看好鋼價後市，希望盡快提貨，以便趁目前價高時賣出，以免未來跌價時少賺。

市場對鋼價走跌的預期，如今遇到煤價大漲這個變數，鋼鐵業今年似乎如有神助，在需求疲軟時又獲得價格上的支撐。不過業者強調，原料漲價只能讓鋼價不跌，5月中鋼開盤若要漲價，仍有很大挑戰。