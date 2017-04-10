〈熱門族群〉價格驚驚漲 矽晶圓廠Q2繼續大賺

2017-04-10

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體矽晶圓供給不足，貨源搶手，不只生產矽晶圓調漲，連品質次檔的測試矽晶圓也搶成一團，價格驚漲，帶動供應廠商環球晶圓（6488）、台勝科（3532）與崇越（5434）第2季業績將超越第1季。

矽晶圓過去幾年，因供給過剩以致價格只跌不漲，多數供應商在虧錢情況下，都不願投資擴產；今年以來，受惠半導體業景氣回升、中國積極投資興建晶圓廠，矽晶圓頓時供給不足，價格也跟著上漲，繼第1季調漲價格成功後，第2季需求增加更多，漲幅上看2成。

全球5大矽晶圓供應商包括日商信越半導體、勝高科技、台灣環球晶圓、德國Silitronic、南韓LG；業者指出，生產用的矽晶圓與測試用的矽晶圓在品質、售價均有落差，但受限供給不足，最近不只搶手的生產矽晶圓價格續漲，連品質與價格較次檔的測試矽晶圓也熱門，帶動價格驚驚漲。

原本世界排名第6大的環球晶圓，今年正式購併SunEdison，一舉成為全球第3大矽晶圓供應商，月產能涵蓋12吋晶圓達75萬片、8吋晶圓100萬片、6吋及以下晶圓達83萬片，全球市占率躍升為17%；環球晶圓受惠併購及漲價效應，3月合併營收攀升到40.77億元，月增22.1%、年增2.32倍，創歷史新高紀錄。第1季合併營收達105.81億元，年增1.9倍。

台勝科今年1月營收也創下歷史新高，1月與2月累計營收19.78億元，年增12.75%，預期第1季營收將超越去年第4季與去年同期，第2季也因合約價續漲，營運將更上層樓。

代理龍頭廠信越產品的崇越也受惠於矽晶圓價格調漲，先進製程光阻液出貨量增加，其他還有LED、太陽能、環保工程等，法人預估崇越第1季將淡季不淡，合併營收約可較去年第4季成長2-3%；全年在光阻液市占率上升、矽晶圓報價上漲、環保工程業務成長的帶動下，預期營收將可望較去年成長10-15%之間，營收與獲利創新高可期。