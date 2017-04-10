〈熱門族群〉IC設計進入淡季 各自表現
2017-04-10
〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計族群進入淡季，營運表現相對平淡，個股各自表現，大中（6435）搭上缺貨漲價MOSFET熱潮，股價一路狂飆，帶動母公司茂達（6138）跟著水漲船高，偉詮電（2436）則因Apple Pay行動支付熱潮，營運增溫，成為市場買盤焦點。
MOSFET因晶圓廠供貨吃緊，造成市場去年起出現大缺貨，推升大中營運急速增溫，大中今年前2月合併營收年增達22.5%，法人預估，大中第1季持續保有旺季水準，但第2季因下游主機板廠庫存墊高，拉貨力道可能趨緩，下半年再重啟成長。此外，隨著充電規格提升，加速MOSFET取代二極體的使用，電源應用將成為大中今年主要成長動能。
偉詮電3月合併營收表現優於預期，月增48.11%，年增29.23%，偉詮電發展行動支付多年，打入中國與台灣市場，最近更切入新加坡市場，今年行動支付產品可望有倍數成長，此外，USB PD控制晶片今年出貨亦可望快速放大。群聯（8299）因NAND FLASH與SSD缺貨持續，今年營運持續走俏，獲利可望再成長。
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