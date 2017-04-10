〈熱門族群〉蘋果新機揚聲器大單 美律、康控在握
〔記者陳柔蓁／台北報導〕 由於美系客戶手機新機種強化揚聲器功能，國內電音元件大廠美律（2439）結盟康控-KY（4943），在掌握精密技術的前提下，可望持續接獲客戶訂單，預期客戶拉貨高峰在第3季，法人預期兩家公司下半年營運可期。
近年電音元件的主要成長動能之一來自智慧型手機，在手機愈趨輕薄、內部空間有限的情況下，電音元件設計的複雜度、生產難度必須提高，其單價隨之增加，國內廠商美律（2439）與康控-KY（4943）在掌握精密技術下，順利搭上這波潮流。
以蘋果為例，為了讓下一代機種中的手機揚聲器達到立體聲效果，收音器在播放聲音時會立即轉換成喇叭功能，防水功能也進一步加強，但提升功能勢必埋入新的零組件，在手機空間有限的前提下，微型化技術不可或缺。
世界第2大微型電音元件供應商美律，揚聲器的良率及自動化製程在業界水準以上，近來積極擘劃事業藍圖，為了對揚聲器關鍵零組件、技術掌握度更高，入股精密模具商康控，同時，美律讓同業中國立訊參股上海、惠州兩個中國子公司，以提升對美系客戶手機揚聲器的供貨占比。
現在美律的規劃已經逐漸反映在營收成長上，由於該客戶拉貨高峰在第3季，屆時爆發性成長可期。
而康控的專長在精密塑膠注塑成型與金屬零件衝壓鍛造，自從美系客戶在上一代機種加入防水規格後，康控-KY的營收年成長率去年第3季起由負轉正，康控去年營收24.9億元、年增2.91%，每股稅後盈餘1.52元。觀察美律及康控兩家公司今年前2個月累計營收表現，其中美律26.47億元，因為娛樂現產品放量，年增幅度高達90.4%；康控3.71億元、年增49.5%。
美律認為，與立訊結盟，將能達到瓜分中國瑞聲科技（AAC）在美系客戶手機揚聲器供貨比重之效果，立訊與美律計畫擴增蘇州美特產能，先前的5條產線今年將倍增到3倍以上；但是讓立訊入股後，美律對中國子公司的股份降低，未來只能把蘇州美特的獲利認列成業外收益，因此法人圈保守預估美律今年營收成長3成、每股稅後盈餘9.17元。
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標題：〈熱門族群〉蘋果新機揚聲器大單 美律、康控在握
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