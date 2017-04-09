3月出口看好連六紅 成長雙位數
2017-04-09
〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部週一（十日）將公布三月進出口統計，受惠於國際景氣好轉及基期偏低等因素，國內外預測機構皆看好三月出口將「連六紅」，並持續雙位數成長，今年第一季出口成長率可望達到主計總處預測的十五％。
元大寶華經濟研究院高級研究員賴怡欣表示，近期歐、美、中等外需皆好轉，拉貨力道持續增強，日前美國升息就是全球景氣改善的最好證明，加上去年三月基期偏低，因此看好今年三月出口，雖然三月應不會像二月成長二十％以上，但仍可維持雙位數成長。
國內外預測機構也都看好三月出口表現，以永豐金證券預測三月出口年增率十八．五％最為樂觀，蘇格蘭皇家銀行（ＲＢＳ）預估十二．三％最為保守。
台經院副院長邱俊榮也表示，受惠於半導體產業表現佳，iPhone 8備貨效應，加上基期偏低，三月出口年增率達十三％至十五％不無可能，主計總處預估第一季出口成長十五％可望達成。
不過，邱俊榮指出，由於去年出口「開低走高」，受到基期的影響，今年出口成長率勢必逐季向下，加上國際地緣政治動盪、全球景氣復甦力道有限，國際油價難明顯回升，出口動能能否持續至下半年，仍有待觀察。
至於新台幣升值的影響，邱俊榮認為，短期來說，對部分產業仍有衝擊，例如機械業，因技術水準與日本相當，激烈競爭下，一有匯損就會產生影響，特別是規模較小、無避險能力的業者，廠商接單意願可能轉趨保守；不過，長期來看，新台幣不可能持續強勢，不需太過擔心。
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