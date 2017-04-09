柯P酸國發會：亞洲矽谷不是蓋大樓
2017-04-09
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨赴凱達格蘭學校演講表示，很多政治人物指產業西移造成產業空洞化，「錯！最大問題在於產業升級失敗，不肯放棄過去成功的模式。」他並意有所指表示，不是蓋一棟大樓就會變成「亞洲矽谷」，重點在於創造不怕失敗的環境。
國發會的「亞洲‧矽谷」中心選址桃園航空城，而非台北市；柯文哲去年底曾於市政會議批評，「亞洲‧矽谷」計畫是政治考量，北市東區門戶計畫才是上選。他昨又說，不是蓋一棟大樓就會變成亞洲矽谷。
柯文哲並說，全美第一個同性戀城市是舊金山，所以「創新」最重要的是自由，加上矽谷建立一個失敗也沒關係的環境，所以成功；不要幻想每一個生意都會成功，大部分都會失敗，特別是新創產業，矽谷成功秘訣在於建立不怕失敗的環境。
他表示，過去二十年台灣經濟失敗最大理由，多數政治人物認為是產業西移造成產業空洞化，這個答案若是對的，美國南部各州都完蛋了，直接搬到墨西哥去就好了，「還沒有台灣海峽咧，更好搬」，真正的問題是產業升級失敗，不肯放棄過去的成功模式。
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