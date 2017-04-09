壟斷調查 高通提異議 公平會打回票

2017-04-09

〔記者廖千瑩／台北報導〕美國晶片大廠高通因涉壟斷而遭中韓重罰，台灣公平會也在調查中。據了解，公平會調查高通案已有最新進展，已約談高通四、五次，高通更數度發函公平會對調查程序提出建議跟請求，甚至包括異議聲明，但遭公平會以「一切依台灣規定走」打回票。

中國二○一四年初對高通祭出六十．八億人民幣（約台幣三○四億元）的天價罰單，南韓去年底對高通開罰一．○三兆韓元（約台幣二七九億元）；我國公平會則於二○一四年二月立案調查，但至今尚未做出裁罰，引發外界關切。

據悉，為了調查高通案，公平會曾派員赴南韓取經，且調查對象除了高通外，更遍及國內外晶片製造商、手機代工商及手機品牌商等上中下游業者，目前所獲卷證資料龐雜，至少超過一萬六千頁，且高通及關係人仍在補充提供事證中。

公平會主委黃美瑛表示，公平會的調查範圍比中、韓的查案範圍還廣，且自二○一四年以來，就對上中下游業者進行調查，現在連美國都在查。

黃美瑛指出，公平會已約談高通四、五次，高通可陳述意見，也可調閱陳述意見卷宗，一切都依相關規定；但高通仍數次來函對調查程序提出許多建議跟請求，部分是爭議公平會的程序，甚至要求要有異議聲明，即公平會裁處後可提出異議。她解釋，高通提的很多都是國外才有的東西，但調查論處「一切都依台灣規定走」。

黃美瑛表示，不清楚高通動機，公平會認為根本沒道理，「不可能拿全世界的程序來抗議為什麼不能照國外的程序做」。

公平會已函覆高通，說明台灣的調查程序，而根據「公平交易法」規定，若公平會判定高通有濫用獨占地位的行為，最高可開罰上一個會計年度銷售金額的十分之一。