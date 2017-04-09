假牛輝山資不抵債 債權人求償無門

2017-04-09

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕近幾年來多家中企在港股閃崩，暴露出中企涉及影子銀行借貸、負債龐大、財務不透明、做假帳及掏空資產等地雷一堆，常被放空機構鎖定；瀋陽輝山乳業股價半小時內暴跌八十五％僅是冰山一角，山東魏橋紡織、福建美圖及更早前的漢能薄膜都在股價暴跌後停牌，中國金融界甚至還傳出各地首富資金暴力出境、坑殺香港股民的陰謀論。

財務執董失蹤 6位董事閃辭

輝山乳業債台高築、資金鏈斷裂，且傳出公司資金遭挪用，引爆三月廿四日股價跳水狂跌，迄今仍未恢復交易，也未公布最新財務狀況；負責調度資金的執行董事暨高級副總裁葛坤「跑路」失蹤，董事會一週內出現六位董事集體辭任、只剩三人實際運作。

股價崩跌前一日，遼寧省政府介入要求輝山的債權銀行承諾「不抽貸、不壓貸、不起訴」；但香港交易所資料卻顯示，董事長兼大股東楊凱於股價崩盤當日出脫逾二．五億股，套現約九八○○萬港元（約三．九億台幣）。

輝山目前財務呈資不抵債慘況，除有遼寧地方政府當靠山，民間債權人也求償無門；中國歌斐資產管理公司向香港高等法院申請凍結楊凱夫婦及控股公司冠豐在香港的資產，昨聆訊兩人皆未出庭。

據北京商報報導，輝山總負債達四一八．八二億元人民幣（以下同），包括上市公司負債一九九．五億元、非上市公司負債一四七．八億元、大股東境外借款四十一億元及供應商欠款在內；總資產僅約三八二．六億元，即使加入遼寧省官方注資九千萬元，仍不夠償債。

港股閃崩紀錄 多由中企改寫

中港媒體報導，輝山債權人高達七十多家，含廿三家銀行在內，金融債權初估至少一二○億元；輝山債權人委員會已成立，兩大債權人中國銀行和吉林九台農商銀行分別擔任正副主席，楊凱要求八大債權人給予輝山時間重整及引進戰略投資人。九台農商銀行持有輝山債權高達十八．三億元，但二○一五年銀行純益僅十二億元，若輝山無力還款，其銀行未來能否存續恐受波及。