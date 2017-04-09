永豐金接連踩雷 內控有問題？
〔記者高嘉和、王孟倫／台北報導〕銀行局官員坦言，從前年永豐金控主辦、港股掛牌的中企漢能薄膜發電約二十五億聯貸案踩雷後，近年來接連爆出鼎興牙材詐貸案、三寶建設超貸赴中投資疑雲及輝山乳業閃崩曝險案，可說是衰事多、遭爆料檢舉也多。
解職多名財務主管 稱正常調動
跑金管會的媒體記者及立法院財委會立委，最近都有收到一封檢舉信；指控「永豐金多名財務主管及人員因堅持內部控制對疑似不當交易或行為進行調查，卻遭無預警解職甚至逼退」。
對此，永豐金控副總經理薛經武表示，前金控財務長的調動，是因去年七月發生鼎興牙材詐貸案，為讓其專心面對司法所做的職務調整；至於證券財務主管的職務調整，同時金控及子公司亦有其他多位主管與人員調整，屬正常職務調動；金管會銀行局則強調，目前尚未收到檢舉信函，若有將會按正常程序處理。
檢舉信指出，傳永豐金控證券董總座曾在董事會針對輝山案有激烈爭辯，內容是涉及輝山不當款待而買股情事；要求金管會證期局應調閱該次董事會錄音帶來進行瞭解。
檢舉還指出，不只永豐金證券（亞洲）帳上持有輝山股票價值從七十億元縮水到十二億元；永豐資產管理（亞洲）有發行基金轉投資輝山乳業，不僅違反防火牆規定，且曝險金額恐還要再擴大。
檢舉信更強調，去年市場就傳言輝山乳業財務不佳，甚至把所有乳牛包裝成商品賣出（號稱牛抵押），永豐金證券卻接受融資或質押，是否有人謀不臧，令人懷疑？輝山乳業在三月二十四日暴跌後停牌，永豐金三月二十九日即代子公司永豐金證券（開曼）公告，新增資金貸與永豐金證券（亞洲）十二．九一億元，也被爆料指控是受到輝山停牌的影響。
薛經武則解釋，資金貸與為四千萬美元的「到期續約」，金額與去年度相同，且為同一筆資金，以做為香港營運資金，因匯率變動才導致去年度顯示為十五．七億元，今年度為十二．九一億元，並非輝山乳業發生事情後才進行。
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