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頻在中踩雷 永豐銀西進第一勇

2017-04-09

〔記者高嘉和、王孟倫／台北報導〕根據金管會統計，到去年底國銀對中曝險占淨值比例第一名就是永豐銀行，占比達七十六％、其次是遠東銀行的七十一％。從永豐金控組成背景來看，早年與國民黨關係密切，連戰家族也是股東之一，且是首家宣布中資參股的國銀，只是後因服貿未過而喊卡；從組成背景與曝險數字來看，永豐銀行可說是國銀西進中國第一「勇」。

根據統計，三十九家國銀對中國曝險（授信、投資及資金拆借）金額已從馬政府時期一度飆高到一．七兆餘元、占淨值比重逼近七成，隨著中國經濟成長減速、國銀猛踩呆帳地雷後，到去年底已緩步下滑到近一．六兆元、占淨值比重降到五成一。

根據金管會規定，國銀對中曝險金額占淨值比重不得超過一倍，逾九十％即是「警示超標」。在馬政府鬆綁金融業西進中國後，北富銀最高峰時一度超標達九十三％，兆豐銀、永豐銀也逼近警示水位的八十七％；但北富銀到去年底已降至七成以下、兆豐銀更降至六十三％，永豐銀還是維持在高水位。

從永豐金控的組成背景來看，最早是以國民黨及親國民黨的潤泰、東帝士等集團投資的華信銀行為主體，先是與建弘集團的建弘證券合併為建華金控，建華金控再與大股東包括永豐餘集團何家、連戰家族的台北國際商業銀行合併為永豐金控。

因此，連家也成為永豐金控的大股東之一，連勝文曾擔任過永豐銀行董事，在參選台北市長時才辭任。

中企漢能暴跌 永豐銀也有份

永豐銀行西進中國最「勇」，踩雷經驗也不少。除這次捲入中企輝山乳業閃崩風暴外，前年五月、中國漢能集團旗下在港掛牌的漢能薄膜發電，也曾一週內暴跌五成，遭停牌至今；永豐銀行在前一年底還邀集七家國銀、主辦漢能八千萬美元（約台幣二十五億元）聯貸。

根據上市櫃公司最新年報，永豐金控轉投資中國事業連續兩年慘虧，前年認列虧損達二．六七億元，高居國銀之首，去年再認列虧損二．四一億元，僅次於踩到中國福斯特紡織地雷的第一金控認虧七．六億元。

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  • 去年底國銀對中曝險占淨值比例第一名就是永豐銀行，占比達76％、其次是遠東銀行的71％。（資料照）

    去年底國銀對中曝險占淨值比例第一名就是永豐銀行，占比達76％、其次是遠東銀行的71％。（資料照）

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