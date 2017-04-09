中國假牛閃崩 驚爆多家國銀曝險
〔記者盧冠誠、陳梅英、張慧雯、高嘉和／台北報導〕中國「輝山乳業」因假帳風波在港股單日崩跌八成五、停牌至今，驚傳多家國銀曝險。依香港「中央結算系統持股紀錄查詢服務」資料，永豐金證券（亞洲）帳上持股達五．三八％（約七十二萬張）、為第三大持股者，元大證券香港持股約二．一四％（近二十九萬張）、居第九大；若以輝山股價崩跌八成五、蒸發市值約新台幣一二八八億元推算，這兩家國銀香港子或孫公司帳上的輝山股票價值蒸發近百億元。
港股掛牌的輝山是中國乳業鉅子，也是MSCI明晟中國指數成分股，因傳出大股東挪用卅億人民幣投資房地產，三月二十四日於港股盤中突狂瀉九十一％、創最大跌幅紀錄，午盤跌幅達八十五％、停牌至今，市值蒸發千億台幣。
坦承融資或質借 強調有擔保品
根據資料顯示，持有輝山主要券商前兩名是中資的興證國際證券、中國證券登記結算公司，第三名竟是台灣的兆豐金控孫公司永豐金證券（亞洲）、持股約五．三八％，還有元大金控子公司元大證券香港也列入前十大、持股約二．一四％；另沈慶京旗下的京華山一國際香港、持股約一．三七％；凱基證券香港、上海商銀等持股約一、兩千張，第一金和昇證券及富邦證券香港持股僅數十張到百餘張。
永豐金副總經理兼代理發言人薛經武強調，這些股票都是客戶持有的，我們完全沒有，而客戶確實有向永豐金證券（亞洲）辦理融資或質押借款，因涉及客戶隱私，不便揭露；其融資成數遠低於台灣規定的六成，除了有客戶的輝山乳業股票擔保外，尚有別種有價證券做為擔保品。
元大金控發言人陳修偉也說，所有持股都是香港客戶的；客戶融資持有部位已有部份斷頭處分完畢，尚未處分均有提供高額擔保品，除輝山股票質押外，還有其它港股，債權應可獲得確保；他坦言，擔保品覆蓋率得用「市價」才有計算標準，因輝山已停牌，無從計算。
擔保品恐不足 金管會要求說明
根據金管會初步瞭解，因港股持有非實名制，客戶可將股票掛在券商名下、不會曝光，所以這兩家國銀在香港的證券公司不算「直接踩雷」，但的確有用股票融資或質押借款，是否有足額擔保、後續如何追償？是比較大的問題，已要求兩大金控好好處理及說明。
金管會證期局主秘蔡麗玲表示，輝山乳業停牌時，即要求國內券商清查回報，經查國內券商手上都沒有持有輝山股票，國內投資人透過國內券商複委託買港股掛牌輝山的金額僅五十二萬元，國內投資人損失不大。
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