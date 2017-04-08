川普首祭反傾銷 傳劍指中國鋼品

2017-04-08

〔編譯盧永山／綜合報導〕目前正在佛州款待中國國家主席習近平的美國總統川普，準備對中國的不公平貿易行為採取首個具體行動；紐約時報引述美國官員透露，在習近平離開美國後，川普將簽署行政命令，對中國鋼品在美國市場的傾銷行為展開調查。

習前腳一走 川普下令調查

該報導指出，目前並不清楚這個行政命令的詳細內容，或者對中國採取何種嚴厲手段；但可以確定的是，川普將用它來兌現競選時承諾，解決中國對美國擁有的龐大貿易順差。

川普在競選期間曾多次批評中國操縱匯率，以取得不公平的貿易優勢，並放話要在就任後就將中國列為匯率操縱國，且對中國進口產品課徵四十五％關稅；但近來川普政府官員明顯放軟對中國批評，顯示美國不會對中國採取上述激烈行動，避免美中爆發全面貿易戰。

華府智庫彼得森國際經濟研究所中國經濟專家拉帝（Nicholas Lardy）表示，對中國進口鋼品進行反傾銷調查，只是象徵性動作，因中國進口鋼品僅占對美國貿易順差的極小部分，歐巴馬政府早就對中國鋼品傾銷問題，向世貿組織（ＷＴＯ）多次提告。

歐盟終裁 中國鋼品課反傾銷稅

此外，歐盟執委會做出終裁，自週五起將對中國進口的部分熱軋扁鋼課徵十八．一％到三十五． 九％的反傾銷稅，為期五年，高於去年十月課徵的十三．二％至二十二．六％臨時關稅稅率；歐盟執委會表示，此舉是為了保護歐盟鋼鐵業者不受中國鋼品傾銷的傷害。

中國是全球最大的鋼品生產國，去年該國宣布將在未來五年每年削減一．五億噸產能，但去年中國鋼鐵產能持續上升。