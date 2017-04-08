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東南亞電商來台卡位 有泛中資影子

2017-04-08

〔記者廖千瑩／台北報導〕英政府積極推展新南向，東南亞電商早已搶先來台卡位，光是近兩年就有超過十家殺進台灣，其中不乏號稱來自新加坡的泛中資電商。

騰訊入股星蝦皮 阿里參股Lazada

光是近兩年，就有超過十家東南亞電商登台搶市，包括行動拍賣平台蝦皮拍賣、旋轉拍賣；一度撤台又重返台灣的Zalora；還有生鮮電商誠實蜜蜂、Happy Fresh，還有現金回饋購物網站Shopback等，以及交友平台新加坡商Paktor等。

當中不乏中資色彩濃厚的泛中資電商，以蝦皮拍賣為例，是新加坡商Garena百分之百投資的子公司，但Garena在還沒有公開發行時，中國騰訊是最大投資者之一；另東南亞電商Lazada和Zalora，先前都由德國Rocket Internet投資，但Lazada去年獲中國阿里巴巴入股，先前也來台招商。

觀察這些東南亞電商來台之後發展，泛中資電商擴展速度驚人，以蝦皮拍賣為例，前年底才正式登台，登台初期祭出免運費、免上架成交費等狂撒錢策略，在台大肆擴展版圖，去年底上線週年，已有超過六百萬下載，單月交易比數破四百萬的驚人成績。

但來自印尼的生鮮外送電商Happy Fresh，來台還不到一年，去年九月初正式終止台灣線上平台外送服務，究其原因，可能與生鮮外送市場人事成本高、廣告費高昂、毛利有限等有關；另一家也是生鮮外送平台的誠實蜜蜂，也在苦撐，最近更推出送洗服務多方開拓客源。

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  • 蝦皮拍賣。（記者胡舜翔攝）

    蝦皮拍賣。（記者胡舜翔攝）

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