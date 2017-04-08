小英新南向 台灣電商扮要角
2017-04-08
〔記者廖千瑩／台北報導〕政府推新南向政策，電商將扮演要角。近年起已有越來越多台灣電商開始嘗試南進東南亞市場，包括泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓等，都有台灣電商業者的足跡。
網家佈局泰國 ＯＢ嚴選前進星國
台灣網路暨電子商務發展協會（TiEA）去年底曾帶領台灣二十多家網路公司前進星馬拓藍海，強化雙向交流。「中國近年成長趨緩，未來二十年東南亞將成為帶動亞洲經濟成長的火車頭，且菲律賓今年經濟成長將超越中國，台灣無論如何不能再錯過了。」台灣網商協會理事長林之晨強調。
我國已有不少電商分赴泰國、馬來西亞、新加坡等地試水溫。例如網家和momo鎖定泰國，momo攜手泰國當地電視購物業者TVD，從電視購物切入、搭配電商平台，PChome跟泰國上市公司泰金寶合作，以平台模式，鼓勵商家透過平台上架；另有五到十家台灣電商則選擇攻馬來西亞市場，包括銷售美妝保養的歐漾、精選台灣商品外銷的好物飛行，還有前進新加坡的女裝品牌OB嚴選，以及選擇佈局菲律賓的Shopping99，則是聚焦女性市場。
林之晨建議，政府在推動新南向、數位經濟的同時，應更專注教育改革，把東南亞一流人才都吸引來台念大學，畢業後直接留在台灣電商工作，真正做到留才跟延攬更多好人才。
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