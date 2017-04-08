| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

小英新南向 台灣電商扮要角

2017-04-08

〔記者廖千瑩／台北報導〕政府推新南向政策，電商將扮演要角。近年起已有越來越多台灣電商開始嘗試南進東南亞市場，包括泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓等，都有台灣電商業者的足跡。

網家佈局泰國 ＯＢ嚴選前進星國

台灣網路暨電子商務發展協會（TiEA）去年底曾帶領台灣二十多家網路公司前進星馬拓藍海，強化雙向交流。「中國近年成長趨緩，未來二十年東南亞將成為帶動亞洲經濟成長的火車頭，且菲律賓今年經濟成長將超越中國，台灣無論如何不能再錯過了。」台灣網商協會理事長林之晨強調。

我國已有不少電商分赴泰國、馬來西亞、新加坡等地試水溫。例如網家和momo鎖定泰國，momo攜手泰國當地電視購物業者TVD，從電視購物切入、搭配電商平台，PChome跟泰國上市公司泰金寶合作，以平台模式，鼓勵商家透過平台上架；另有五到十家台灣電商則選擇攻馬來西亞市場，包括銷售美妝保養的歐漾、精選台灣商品外銷的好物飛行，還有前進新加坡的女裝品牌OB嚴選，以及選擇佈局菲律賓的Shopping99，則是聚焦女性市場。

林之晨建議，政府在推動新南向、數位經濟的同時，應更專注教育改革，把東南亞一流人才都吸引來台念大學，畢業後直接留在台灣電商工作，真正做到留才跟延攬更多好人才。

廣告
  • 網家董事長詹宏志。（記者王孟倫攝）

    網家董事長詹宏志。（記者王孟倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 網家 電商
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
✧松阪豬義大利麵✧
太萌啦！貓咪壽司捲
✧日式巧克力戚風✧
鹽酥雞自己在家做！
轉寄

標題：小英新南向 台灣電商扮要角


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月8日‧星期六‧丁酉年三月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.