中國地方債拉警報 首遭降至近垃圾級

2017-04-08

〔編譯盧永山／綜合報導〕標準普爾宣布，將中國江蘇省連雲港市政府旗下的地方政府融資平台（LGFV）─新海連發展集團（簡稱新海連）的長期信評調降一級至近垃圾等級的BB，這是標普首度調降中國地方政府融資平台的信評，並將新海連的全資子公司香港智源的信評也調降一級至BB-，凸顯中國地方政府債務已到了拉警報地步。

地方融資平台 首遭標普降評

新海連是一家建築業資訊服務商，也是連雲港市政府最大的融資及投資公司，目前連雲港市政府持有新海連全部股份；香港智源則是新海連唯一的海外融資實體。

標普全球評等信用分析師李崝表示，調降新海連及香港智源信評，主因是連雲港市政府的信用品質遭到削弱，未來兩年將限制兩家公司的信用狀況。

標普指出，連雲港市政府持續推動基礎建設計畫，但隨著中國成長放緩，該市的收入將會下滑，導致債務規模增加、償債能力減弱，預估該市的債務規模占收入比可能進一步攀升至二七○％。

8千億美元規模 中最大未爆彈

在新海連信評遭調降後，根據彭博對二十九名交易員及分析師調查，有六十二％表示，將調整投資組合，減持LGFV發行的債券，主要因為擔心中國當局將減少對LGFV的支持。

中國財政部去年十一月表示，地方政府無須負起為融資平台或其他國有事業發行的債券償債的責任；標普認為，此舉暗示中國政府將不會直接紓困LGFV；穆迪大中華區信用研究主管鍾汶權表示，因中國政府政策改變，LGFV今年在在岸及離岸市場都面臨融資困難。

根據彭博統計，目前中國LGFV在外流通的債券金額達人民幣五．五兆元（七九七○億美元），今年到期債券金額約人民幣八八八○億元。摩根大通表示，在標普開出第一槍後，中國可能有更多LGFV的信評遭到調降。