聯邦一卡通聯名卡 搭高鐵享2％回饋

2017-04-07

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣高鐵日前宣布開通「一卡通」感應進站，聯邦銀行指出，聯邦銀行客戶持聯邦一卡通聯名卡，可以直接感應進站，聯邦銀還提供各項回饋。

聯邦銀行表示，即日起至6月30日，持聯邦一卡通聯名卡於全台高鐵搭乘自由座，感應扣款自由座票價可「現折2%」。

此外，同時期持聯邦一卡通聯名卡搭乘北高捷運及桃捷，每月搭乘金額還可獲得5%刷卡金回饋。