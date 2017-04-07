地價稅改2年一調 初審過關

2017-04-07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕現行全國公告地價採每3年調整一次，為避免久未調整落後市價變動，及累積3年不調幅度過大的困擾，立法院內政委員會昨日初審通過「平均地權條例部分條文修正草案」，將地價稅改為2年一調。內政部次長花敬群指出，若本會期能三讀，明年就能重新公告地價。