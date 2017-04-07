地價稅改2年一調 初審過關
2017-04-07
〔記者陳鈺馥／台北報導〕現行全國公告地價採每3年調整一次，為避免久未調整落後市價變動，及累積3年不調幅度過大的困擾，立法院內政委員會昨日初審通過「平均地權條例部分條文修正草案」，將地價稅改為2年一調。內政部次長花敬群指出，若本會期能三讀，明年就能重新公告地價。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 地價稅
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 辛龍第2！女星驚喜刮中2000萬彩券
- 習近平、川普分抵佛州 川習會登場
- 禁用魚槍新規 綠島漁民不滿
- 整修閒置公有宿舍 先期規劃百戶社宅
- 【感覺紀事簿】天亮之前在骨標室裡
- 因病曠職解僱 長榮機師告輸
- 核三廠周邊居民 經濟部將進行輻射檢測
- 週週上香 97歲嬤愛和媽祖「聊天」
- 涵蓋北韓全境 南韓成功試射飛彈
- 前進南海！ 杜特蒂下令佔領無人島
- 台男讚上海超方便 旅德作家諷：開心展示貧乏
- 敘利亞用化武殘殺平民 川普考慮動武
- 習技藝奪冠 兩國中生開創新人生
- 無國界記者組織亞洲首設點 決定在台北
- Tiffany新品派對 鄭秀文疊戴HardWear
- 扯一例一休 私立幼兒園8月想漲
- 快來看！陳德烈要裸身做菜囉
- 買12支愛瘋7 打開全是整人玩具
- 《謠言終結站》深色味噌易產生毒素? 食藥署︰無害啦
- 省水標章產品 七月底前九折優惠
- 楊家維代打 再見3分砲
- 《母親節前哨戰特刊》變漂亮 彩妝組34折起
- 自撞平交道門柱 轎車倒頭栽
- 救援兄弟 羅曼Ready！
- 大馬羽球頂超賽》戴戴拍下白馭珀 今「戰中」爭4強
- 台北》傳統市場「滷肉飯十大名攤」 明天對決
- 10人擬選彰市長 Q版文宣先搶鏡
- 球評潘忠韋︰郭泓志絕對有能力回中職
- AV女神修修臉？挺G奶進化成真人版芭比
- 《母親節前哨戰特刊》變白皙 經典嘗鮮55折起
- 嘉義豐山支線崩塌路斷 將蓋溪底便道
- 連3季65勝 勇士天下無雙
- 美國第一VS.中國夢 全球關注
- 《母親節前哨戰特刊》變年輕 適齡組49折起
- 8主題展區 多元文化呈現
- 籃網挑戰4連勝 今日賽事預告與轉播
- 殷仔明拚開季首戰勝
- 賴清德下一步？ 綠營大老：他想走自己的路
- 算命須摸她大腿 性騷無罪要反告
- 瞎密！邵雨薇爆小樂超愛她
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：地價稅改2年一調 初審過關
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分