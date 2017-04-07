顏炳立︰房市偶見冬天陽光 尚未觸底
2017-04-07
〔記者徐義平／台北報導〕面對第一季買賣移轉棟數回春，戴德梁行董事總經理顏炳立認為「只是冬天裡偶見的陽光」，不要誤以為夏天來了；他指出，以目前第一季全台推估6萬餘棟，全年推估25~26萬棟，仍會維持相當低量，因此，斷言今年仍是建案降價讓利的一年，倘若讓利微量，房市則會持續緩跌、並未見底。
不讓價就無量 明年續緩跌
戴德梁行昨早舉行第一季商用不動產記者會，顏炳立對於今年房市狀況，認為最大的關鍵因素在「價格」，倘若不讓價就會面臨無量，尤其是預售屋已出現價格破壞，凸顯目前新成屋以及中古屋開價不合理，以「華固名鑄」為例，現傳出預售時每坪成交價210~220萬元，以常理判斷，屋齡已經超過十年的「帝寶」怎麼可能賣超過200萬元。
顏炳立進一步解釋，目前房地產已非投資獲利的熱門商品，而且價格還未見底，預計明年還會持續緩跌，倘若以全年買賣移轉棟數做為觀察指標，30萬棟是個基準，如果全年移轉量還在30萬棟以下，代表價格還未見底，若突破30萬棟、介於40萬棟間，價格才是真正落底，處於盤整階段，若是突破40萬棟，加上政策點火，房市才有慢慢加溫的跡象。
專家︰仍有大量餘屋壓力
此外，對於房市看法，戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達則點出另一個隱憂，也就是過往三年申請建照蓄積的新屋，因建商拖長工期，並未全數釋出，未來幾年還是有大量餘屋堆疊的壓力，以此論點，他認為今年建案降價的幅度會比去年還要大。
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