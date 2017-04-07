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一例一休成本增 財部調稅制因應

2017-04-07

〔記者吳佳蓉／台北報導〕一例一休造成企業人事成本上升，衝擊程度大，驚動財政部昨主動對外允諾，將視獲利受損情形，調高今年營所稅「擴大書審純益率」及執行業務所得者費用標準，以降低企業收入中需繳稅的比率，提高會計師、律師等執行業務所得者報稅時可扣除的費用比率；並於明年5月申報時適用。

提高執行業務所得者費用標準

財政部表示，考量去年底一例一休政策上路後，部分受衝擊較大產業，出現大幅度人員及工時調派變化，可能因多給勞工休假或出勤加班費，造成人事成本上升，影響營運獲利；允諾會在稅制上做出相應調整，以合理反映企業及執行業務者成本上升情形。

財政部解釋，一例一休造成的成本上升，對於記帳制度較完備、採查帳申報或會計師簽證申報的企業來說，只要在報稅時核實把增加的人事成本列出，提供證明單據，就可反應衝擊。但對年收3000萬元以下的企業及未設帳執行業務者來說，計稅時的純益率（收入中需視為所得繳稅的比率）及費用標準（收入中可扣除的成本比率）都仰賴部頒標準認定，這部分就得靠財部主動調整。

降低須繳稅比率 明年上路

過去每年財部例行都會搜集資料，視產業變動情形調整；今年因應一例一休，特別提醒五區國稅局，在調查時應特別留意各產業受一例一休衝擊狀況，作為未來調整參考。新標準預計最快明年初公告， 明年5月申報今年所得稅時適用。

財政部官員預估，服務業相關等勞力密集、受一例一休衝擊較大產業，應是營所稅擴大書審純益率降低的主要受益者；因收入中需繳稅的部分變小。執行業務所得成本費用標準若調升，對會計師、醫師、律師等族群來說，所得中屬於可視為成本扣除的比率就可變高，藉此反應一例一休衝擊。

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