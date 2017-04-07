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裕國內線案 追加起訴前董座

2017-04-07

〔記者楊政郡／台中報導〕上櫃裕國冷凍公司董事楊得根因涉炒作股票及內線交易兩案已被起訴，台中地檢署昨天追加起訴其子楊長杰（裕國前董事長），發現楊長杰任裕國董事長期間，在民國一○一年十二月因「涉案」辭去董事長，竟延遲公佈楊長杰涉嫌犯罪的重大訊息十二天，內線交易賣掉楊長杰夫妻手中三二○一張股票，規避損失約七○○多萬元。

裕國冷凍冷藏公司八十五年上櫃，但楊長杰擔任董事長期間，經營不善大筆虧損，簽發三億餘元支票均跳票（楊長杰被依偽造文書、背信罪判六月、緩刑二年）。楊長杰涉案的訊息，楊得根（裕國實際負責人）僅發佈楊長杰辭去董事長之重大訊息，卻遲了十二天才公佈楊長杰涉及掏空、背信等犯罪。

而在這十二天中，楊得根與楊長杰迅速將楊長杰夫妻手中三千多張裕國股票脫手，並由楊得根指示裕國公司收購這些股票，等於是透過內線交易，減少楊長杰夫妻的損失，將損失轉嫁給裕國公司。台中地檢署先起訴楊得根內線交易，昨天追加起訴楊長杰。

而楊得根發現嚴重虧損後，企圖從股市撈錢來彌補財務缺口，一○三年元月至二月間每股三十．四元炒到三十五．一元，金管會發現該股票交易異常，經過濾後移送調查局中機站偵辦，檢調查出楊得根獲利約一四六○萬餘元，檢方另案依違反證券交易法起訴。

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  • 裕國冷凍公司外觀。（取自Google地圖）

    裕國冷凍公司外觀。（取自Google地圖）

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