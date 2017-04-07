裕國內線案 追加起訴前董座
2017-04-07
〔記者楊政郡／台中報導〕上櫃裕國冷凍公司董事楊得根因涉炒作股票及內線交易兩案已被起訴，台中地檢署昨天追加起訴其子楊長杰（裕國前董事長），發現楊長杰任裕國董事長期間，在民國一○一年十二月因「涉案」辭去董事長，竟延遲公佈楊長杰涉嫌犯罪的重大訊息十二天，內線交易賣掉楊長杰夫妻手中三二○一張股票，規避損失約七○○多萬元。
裕國冷凍冷藏公司八十五年上櫃，但楊長杰擔任董事長期間，經營不善大筆虧損，簽發三億餘元支票均跳票（楊長杰被依偽造文書、背信罪判六月、緩刑二年）。楊長杰涉案的訊息，楊得根（裕國實際負責人）僅發佈楊長杰辭去董事長之重大訊息，卻遲了十二天才公佈楊長杰涉及掏空、背信等犯罪。
而在這十二天中，楊得根與楊長杰迅速將楊長杰夫妻手中三千多張裕國股票脫手，並由楊得根指示裕國公司收購這些股票，等於是透過內線交易，減少楊長杰夫妻的損失，將損失轉嫁給裕國公司。台中地檢署先起訴楊得根內線交易，昨天追加起訴楊長杰。
而楊得根發現嚴重虧損後，企圖從股市撈錢來彌補財務缺口，一○三年元月至二月間每股三十．四元炒到三十五．一元，金管會發現該股票交易異常，經過濾後移送調查局中機站偵辦，檢調查出楊得根獲利約一四六○萬餘元，檢方另案依違反證券交易法起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 辛龍第2！女星驚喜刮中2000萬彩券
- 習近平、川普分抵佛州 川習會登場
- 未爆煙火 沖回沙灘引虛驚
- 桃市24家私幼喊漲 市長：今年凍漲
- 台北》路口防「撞」況 設「望左望右」標字
- 救援兄弟 羅曼Ready！
- 台北》私幼調漲收費 教局：最快月中確定
- 修杰楷裝扮女兒 男生風
- 殷仔明拚開季首戰勝
- 前進南海！ 杜特蒂下令佔領無人島
- 台男讚上海超方便 旅德作家諷：開心展示貧乏
- 泰豐火災82％和解 賠民眾279萬
- 桃市公車改里程計費 部分路線飆漲惹民怨
- 雲縣垃圾外運換底渣 李進勇：不得不接受
- 《中英對照讀新聞》Student gets early graduation ceremony so dying dad can watch 學生提前舉行畢業典禮好讓垂死父親能看他畢業
- 《母親節前哨戰特刊》變年輕 適齡組49折起
- 整修閒置公有宿舍 先期規劃百戶社宅
- 復興陸橋將拆 鐵改局視察指示牌
- 半屏山登山口 跳蚤肆虐
- 73歲巴瑞曼尼洛出櫃 戀經紀人40年
- 自由廣場》國民兩黨各有難念的經
- 控前男友偷拍愛愛片 「有看鏡頭」變誣告被訴
- 65私幼喊漲 平均調幅5％
- 言論自由日 國際組織連線聲援李明哲
- 港武俠小說家 黃易65歲猝逝
- 台積電評估設廠 台水：可增水12.5萬噸
- 王子稍息過後 不想再合作曾之喬
- 基隆西岸高架道 16日通車
- 國民黨魁選舉 六人完成領表
- 憑著1張結婚照 他找到300多公里外的相機失主
- 化武滅門 同一家族22死
- 六都幼兒園喊漲 家長：漲一千都不該
- 汽修廠黑手娘子軍 客戶放心交車
- 《母親節前哨戰特刊》變骨溜 養身健髮57折起
- 星二代麥斯艾朗 彩繪烏克蘭悲歌
- 全球吸菸人數比例下滑 25年來致死率卻成長近5％
- 《觀察筆記》三國歸一統
- 舊愛上門吵毒品不純 新歡製毒曝光落跑
- 桐花婚禮加碼16對 限苗縣民報名
- 不洗褲子 楊丞琳就愛這味
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：裕國內線案 追加起訴前董座
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分