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蔡英文二哥 已出清浩鼎持股

2017-04-07

〔記者陳永吉／台北報導〕曾經是浩鼎前五大股東之一、蔡英文總統二哥蔡瀛陽所成立的富鈦投資，據了解，已經在今年三月中前完全出清持股；浩鼎公司表示，目前還在整理股東名冊中，不方便對個別股東持股表達意見。

去年浩鼎解盲後被爆是浩鼎前十大股東之一的富鈦投資，當初是以天使投資人身分投資浩鼎，持股三二四九張，持股比率為一．九％。但去年二月爆發浩鼎案後，為避免蔡總統困擾，所有持股已於去年三月十八日信託，當時曾發表聲明表示會將浩鼎持股於一年內出脫，並避開浩鼎實施庫藏股的兩個月期間。

事實上，根據集保結算所的浩鼎集保戶股權分散表可知，去年四月下旬，浩鼎一千張持股以上股東，從二十四人降至二十二人，但根據去年浩鼎年報所公告的富鈦投資持股，仍有二八四八張，顯示富鈦投資在浩鼎結束庫藏股後一週，已處分浩鼎四○一張持股，但仍是持股一千張以上的大股東。

而浩鼎一千張以上股東，直到去年八月才再減少，另一波一千張持股股東人數減少則是在十月，因此推敲富鈦投資是從四月底開始出脫持股，直到八或十月持股降至一千張以下，到今年三月前出清完畢。

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