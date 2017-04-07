幸福人壽賤賣D3土地案 被疑鄧文聰人頭 富創董座馮志明100萬交保

2017-04-07

〔記者錢利忠、楊國文／台北報導〕幸福人壽前董事長鄧文聰涉掏空公司六十七億多元，一審被依違反保險法、洗錢等罪判刑廿八年、併科罰金九億元；但台北地檢署另偵辦幸福人壽涉賤賣信義計畫區D3土地給富創建設一案，鄧文聰及澳門賭王何鴻燊的帳房、富創董事長馮志明仍列被告，昨出境前遭拘提到案，北檢昨訊後，依違反保險法，諭令一百萬元交保並限制出境。

當初特偵組偵辦幸福人壽一案，將尚未偵結的D3土地賤賣案發交北檢調查；檢調獲報，九十八年四月十六日，幸福人壽代金享建設以廿八．一八億元拍下D3土地，後來再以廿三億元輾轉賣給富創，疑涉賤賣。

檢方調查，鄧文聰涉掏空幸福人壽資產，已流向海外的不法款項，疑透過層層轉匯回台，用來購買D3土地及高雄八五大樓部分債權；針對D3土地部分，幸福人壽當初代金享建設拍下後，輾轉賣給登記為僑外資的富創，富創宣稱在台、港、澳業者的聯手推案下，計畫興建四十層超級摩天豪宅，將創下國內最高、最貴、最大等豪宅紀錄。

檢方調查，資本額八億元的富創，辦公室就登記在幸福人壽樓上，且與鄧文聰轉投資的長鴻營造關係密切，富創董事長是香港商金皇置業負責人馮志明，馮也是澳門賭王何鴻燊的帳房，但市場傳聞鄧文聰才是富創實際負責人，且鄧文聰在押期間，仍不斷有人打著鄧的名號想賣地；檢方質疑鄧文聰才是D3購地案幕後「藏鏡人」。

D3土地位於台北一○一正對面，有全國「最貴停車位」之稱；九十七年間，淨值為負數的幸福人壽，違反保險法規定購地交易金額不得超過一億元的上限，斥資卅三億多元超限三十三倍購入D3土地，被金管會重罰四五○萬元，並限制一年內出售；幸福人壽只好將取得的權利讓與第三人金享建設，但仍被金管會處罰。

鄧文聰一審被判重刑後，以患有重度呼吸中止症，險些喪命，獲准以三億五千萬元交保，但檢方抗告成功，最高法院撤銷發回高院更裁，高等法院更一審仍認為，鄧患有重度呼吸中止症，有猝死疑慮，且有再次發病可能，無羈押必要性，本月五日第二度裁准交保，檢方已向最高法院提出即時抗告，鄧也尚未辦理交保手續。