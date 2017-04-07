億圓富吸金37億 11人被起訴

2017-04-07

〔記者陳慰慈／新北報導〕億圓富投資控股公司集團總裁陳子龍，自詡是「台灣巴菲特」，涉嫌吸金三十七億餘元，卻在遭搜索時趁隙脫逃，新北地檢署昨依詐欺、違反銀行法等罪，起訴集團執行長兼講師陳東豐、顧問吳松麟、副總經理吳並修、文智和、沈芳如等十一人，並對真名為周瑞慶的陳子龍發布通緝，與擔任集團秘書的女友Dora均另案偵辦。

檢通緝總裁周瑞慶

檢調調查，一○二年八月至一○五年十二月，陳子龍透過說明會向投資人宣稱公司跨足多項產業，旗下二十多間子公司投資渡假會館、不動產、傳產、綠能、慈善基金會、食品、服飾業，未來將「上市上櫃」，以公司前景看好為由，吸引投資人注意後，再以「合夥金」、「股票質押」、「投資擔保」、「聘用投資人為顧問，月領二％顧問費」、「互助金」、「借款保證獲利十八至二十四％」等名義及多層次傳銷業務手法，誘使上百名投資人投資，違法吸金三十七億七千萬餘元。

庭訊時，陳東豐供稱，非擔任集團執行長，只負責講授投資理財課。吳松麟、沈芳如等人說，頭銜只是虛名，並未拉下線投資，均不認為涉及吸金，其他幹部也否認犯行。

檢調去年底搜索時，查扣現金五千萬餘元及一輛賓士車、兩輛BMW，另依刑事訴訟法扣押新制規定，向法院聲請凍結涉案人、億圓富名下四百個帳戶、六都共二百多筆不動產，是扣押新制上路後，全國首件一次扣押這麼大筆的不動產。