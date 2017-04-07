中法院挺華為 判三星侵權賠3.59億

2017-04-07

〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國官媒《泉州晚報》週四報導，泉州中級人民法院宣判，三星電子中國公司製造的三千多萬支手機和平板，侵犯華為專利，需賠償八千萬人民幣（約三．五九億台幣），為中國企業在對三星的智財權官司上，首度取得勝利；三星電子則否認侵權，指賠償沒依據。

華為於去年六月提起這項訴訟，在分析三星Galaxy S7、S7edge及J5三種機型後，發現有八項技術特徵，符合華為先前在中國國家知識產權局申請並獲得的專利權。

華為認為，惠州三星、天津三星未經該公司許可，以生產及經營為目的，大量製作、使用、銷售被控侵權的產品；另外，三星投資公司、福建和泉州的兩家電訊、電器公司也銷售了侵權的商品；華為要求上述公司立即停止侵權行為，並要求賠償。

三星︰手機、平板一起訴訟不合理

週四泉州中級人民法院判定三星侵犯華為的專利技術，包括三星中國投資等三家三星電子旗下附屬公司，需賠償上述金額。惠州三星表示，沒有證據證明三星侵權；天津三星則認為華為的請求並不明確、且不成立，兩家公司皆認為並不構成共同侵權。

天津三星指出，華為將手機和平板電腦放在一起提出訴訟是不合理的，因為這完全是不同的訴訟標的。另外，預計要好幾年才會得到最終判決，這判決不會影響在中國的手機銷售。

英國《金融時報》報導，近年來中國手機品牌紛推出價格可接受、品質相對優良的手機，三星電子在中國市場的地位，受到華為、OPPO、Vivo等中國本土品牌的挑戰。Drexel Hamilton分析師懷特（Brian White）先前也在財經媒體「CNBC」節目上表示，華為可能將超越三星，成為蘋果手機的主要競爭對手。