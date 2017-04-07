恐洩核能技術 美堵中國買西屋

2017-04-07

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國金融時報報導，東芝美國核能子公司西屋電氣在美聲請破產保護，川普團隊官員透露，正努力為西屋電氣尋找新東家，確保該公司不會落入中國買家之手，以免敏感核能技術外流到中國，危及美國國家安全。

這名官員表示，若有多家企業組成財團聯手向東芝買下西屋電氣，川普政府將全力阻止中資在其中可能扮演的角色，但不排除中資企業進行「被動投資」（passive investment）的可能性。

該官員說，白宮很清楚出售西屋電氣所涉及的國安問題，試圖在早期階段就表明美國政府將採取強硬立場，事先擋下中企在這筆交易中可能扮演的重要角色。他強調：「時間是關鍵，與其等交易完成後再來阻擋或修改，不如一開始就訂下交易原則。」

美國政府不願中國買家收購西屋電氣，主因是擔心洩漏可以軍用或民用核能技術機密。官員指出，美國幾乎肯定會阻止中國買家公開收購西屋電氣核能業務的多數股權；若外國企業收購案涉及攸關國家安全的敏感技術，美國跨部會組成的外商投資委員會（CFIUS）將會進行阻擋。

另根據彭博報導，美國能源部長培里及財政部長努勤等官員最近討論阻止中企收購西屋電氣的三種方案，包括：美國政府可能否決將西屋電氣出售給中國買家的交易；鼓勵美國投資人或其他海外投資人競標；也可能採取類似歐巴馬政府救助美國車商做法，由美國政府直接挹注西屋電氣資金以換取股權。

在西屋電氣聲請破產保護後，與西屋有技術合作關係的韓國電力公司（KEPCO）被點名是可能競標者。KEPCO總裁趙煥益（Cho Hwan-eik）表示，若被西屋電氣接觸，將檢視具體收購條件，再來做決定。

西屋電氣表示，一直與川普政府保持聯繫，但拒絕對未來可能的東家表示任何看法。